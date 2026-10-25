A Nairobi, in Kenya, un palazzo in fase di costruzione è crollato improvvisamente. Sarebbero almeno sette le persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

Dramma a Nairobi, in Kenya, dove un palazzo in fase di costruzione, di 18 piani, è collassato improvvisamente. Al momento de crollo decine di operai al lavoro, sarebbero almeno sette le persone rimaste intrappolate sotto le macerie. I dettagli.

Nairobi, un palazzo di 18 piano collassa improvvisamente: diverse persone intrappolate sotto le macerie

Un palazzo ancora in costruzione è collassato nel primo pomeriggio di venerdì 23 ottobre a Eastleigh, popoloso quartiere commerciale di Nairobi. L’edificio, per l’esattezza, si trova all’incrocio tra la First Avenue e la 9th Street e ha ceduto intorno alle 13.40 ora locale, ovvero le 12.40 in Italia, con il piano terra già occupato.

Nei piani alto dello stabile, al momento del crollo, c’erano decine di operai al lavoro, mentre al piano terra erano già aperti al pubblico almeno 11 locali commerciali. Al momento le autorità non hanno ancora comunicato se vi siano o meno vittime, ma pare che almeno 7 persone siano intrappolate sotto le macerie.

Da quanto filtra una donna sarebbe stata estratta viva. I soccorritori sono al lavoro al fine di salvare le persone rimaste intrappolate.

Nairobi, crolla palazzo di 18 piano: lacrimogeni per allontanare i curiosi

Circolano diverse notizie, ma manca ancora l’ufficialità circa quanto accaduto a Nairobi, con un palazzo di 18 piano in fase di costruzione crollato improvvisamente. Un funzionario del Ministero dell’Interno kenyano, Kipchumba Murkomen, avrebbe comunicato che dei 67 operai al lavoro 66 sarebbero riusciti a mettersi in salvo. I numeri però sono in continuo aggiornamento. Intanto le autorità del posto hanno sparato colpi in aria e lacrimogeni, al fine di allontanare i curiosi ed evitare soprattutto saccheggi, pare infatti che qualcuno cercasse di portare via dei pezzi di metallo dalle macerie. Il governatore di Nairobi, Johnson Sakaja, ha raggiunto il luogo del crollo e ha chiesto a coloro che non riescono a rintracciare un familiare o un conoscente di lasciarne il nome nella tenda allestita dalla Croce Rossa e dalla contea.