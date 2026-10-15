Crollo tetto scuola a Peshawar: 29 morti, tra cui 28 bambini

Il 15 ottobre 2026 un tetto crolla a Peshawar, uccidendo 29 persone, tra cui 28 bambini, e ferendone oltre 40. Il proprietario è stato arrestato per grave negligenza.

Il 15 ottobre 2026, nella città nord-occidentale di Peshawar, in Pakistan, il tetto di una scuola privata si è improvvisamente sfondato, avvolgendo studenti e personale in una tragedia senza precedenti. Il crollo ha colpito l’edificio durante le ore di lezione, lasciando un quadro di distruzione e disperazione che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori.

Il crollo del tetto della scuola privata a Peshawar

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il massiccio crollo è avvenuto intorno alle 09:29, quando gli alunni erano già seduti ai banchi. L’edificio, costruito con materiali di scarsa qualità, sembrava non reggere il peso accumulato dalle recenti piogge. Le autorità hanno confermato che la struttura presentava notevoli carenze di manutenzione fattore decisivo per la dinamica dell’incidente.

Numero delle vittime e delle persone ferite

Le prime cifre fornite dai soccorritori indicano che almeno 29 persone hanno perso la vita. Di queste, 28 erano bambini in età scolare, mentre la ventiduesima vittima è stata identificata come un adulto – un insegnante presente in aula al momento del crollo. Parallelamente, più di 40 persone sono rimaste ferite, tra cui studenti con fratture multiple e membri del personale medico.

Alcuni ospedali locali hanno dovuto attivare protocolli d’emergenza per gestire l’afflusso di pazienti critici.

Le indagini e la responsabilità dell’esercente

Le forze dell’ordine hanno agito tempestivamente, isolando la zona e avviando le prime indagini sul possibile responsabile del disastro. Il proprietario della scuola è stato arrestato pochi ore dopo il crollo e imputato per grave negligenza, poiché le autorità hanno rilevato la mancanza di certificazioni di sicurezza e la non conformità ai requisiti edilizi vigenti. Il caso ha sollevato un acceso dibattito sulla sicurezza delle strutture scolastiche nella regione del Khyber Pakhtunkhwa dove le risorse per la manutenzione spesso risultano insufficienti.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal servizio di emergenza provinciale, Rescue 1122. I soccorritori hanno impiegato attrezzature di sollevamento e macchine termiche per estrarre le vittime dalle macerie, lavorando contro il tempo per salvare chi ancora poteva essere ricoverato. Fotografie diffuse mostrano il clima di tensione e solidarietà tra i volontari e i residenti, mentre la città piange le sue giovani vite.

In risposta al tragedia, le autorità provinciali hanno promesso una revisione completa delle norme di sicurezza scolastica e l’avvio di controlli più stringenti su tutte le istituzioni educative private. Il governo provinciale ha inoltre annunciato un fondo di emergenza per sostenere le famiglie colpite ma la popolazione resta scettica verso l’efficacia delle misure, ricordando precedenti casi simili non adeguatamente gestiti.

Il crollo della scuola di Peshawar rimane un monito doloroso sulla necessità di investire nella sicurezza degli edifici pubblici, soprattutto dove i bambini trascorrono gran parte della loro giornata. Mentre la comunità si raccoglie per onorare le vittime, le indagini continuano a far luce su una catena di errori che ha avuto conseguenze letali.