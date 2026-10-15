Tragedia in Pakistan, dove a causa del crollo di un tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del Paese, sarebbero morti almeno 27 bambini (21 maschi e 6 femmine). Una quarantina invece i feriti. Non è chiaro il motivo del cedimento del tetto.

Tragedia in Pakistan, dove è crollato il tetto in una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del Paese. Sarebbero almeno 27 i bambini morti. Una quarantina i feriti. I dettagli di quanto accaduto.

Tragedia in Pakistan, crolla il tetto di una scuola: almeno 27 bambini morti

Una terribile tragedia è avvenuta in Pakistan, per l’esattezza a Peshawar, nel nord-ovest del Paese.

E’ infatti crollato il tetto di una scuola, che ha provocato numerose vittime, soprattutto bambini. Secondo i primi bilanci, sarebbero infatti almeno 27 i bimbi morti, di cui 21 maschi e 6 femmine. A perdere la vita anche un’insegnante. Ma il bilancio potrebbe salire. Per il momento invece si registrano circa una quarantina di feriti.

di cui 19 bambini, alcuni di essi in gravi condizioni. Il bilancio aggiornato è stato confermato dal portavoce dell’ospedale Lady Reading, che ha riferito all’ANSA dell’arrivo nella struttura dei corpi delle vittime.

Tragedia in Pakistan, crolla il tetto di una scuola: indagini in corso

Doveva essere una normale giornata di scuola e invece si è trasformata in tragedia.

A Peshawar, in Pakistan, è infatti crollato il tetto di un istituto scolastico. Al momento sarebbero come detto 28 le vittime, 27 bambini e 1 insegnante. Le notizie sono però in fase di continuo aggiornamento. Il bilancio quindi potrebbe anche salire. Una quarantina invece sarebbero i feriti, tra cui 19 bambini, alcuni di essi in gravi condizioni. Al momento non è chiaro il motivo per cui il tetto della struttura è ceduto, al momento non sono appunto state indicate le cause, solo con i dovuti accertamenti si potrà capire cosa sia successo, se siano entrati in gioco ad esempio problemi strutturali, condizioni dell’edificio o altri fattori. In conclusione il numero di vittime e feriti non è ancora ufficiale, come non è ancora stato chiarito il motivo del cedimento del tetto dell’istituto scolastico.