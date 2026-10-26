La famiglia reale di Monaco è stata colpita da una notizia inattesa che ha allarmato tutti per il modo in cui è stata comunicata e per il fatto che la persona protagonista, con un legame diretto con il principe Alberto II non aveva manifestato alcun problema. Difatti tutto il principato si sta interrogando relativamente a cosa possa aver portato a questo triste evento.

Antoine De Massy, cugino del principe e amante del Tennis

Antoine de Massy non aveva fatto parlare molto di sé, come tipico di membri delle famiglie reali, pur rilasciando nel 2012 quando aveva solo 15 anni un’intervista alla nota rivista Vogue.

In questa intervista aveva ammesso candidamente la propria passione per il tennis, sport molto amato dalla famiglia, in passato diversi membri si sono cimentati ed in particolare nel caso di Antoine è stato il padre, il barone Christian De Massy, ad avviarlo alla pratica di questo gioco.

Il talento era notevole, aveva infatti deciso di andare a studiare in Florida così da avere modo di non rinunciare all’educazione continuando a praticare il tennis, il suo obiettivo massimo era quello di rappresentare la sua nazione, il Principato, alle olimpiadi.

Antoine de Massy, cugino di Alberto II trovato morto a villa Sauber

Una notizia che ha scosso l’ambiente reale e le principali figure di Monaco ovvero il principe Alberto II e la principessa Charlene è quella relativa alla scomparsa del cugino di Alberto, Antoine De Massy di appena 29 anni.

Il giovane, come riporta TGCom24, avrebbe dovuto recarsi a pranzo assieme ai propri genitori ma questi ultimi si sono allarmati quando non lo hanno visto arrivare ed hanno iniziato a cercarlo.

Dopo poco lo hanno trovato nel giardino di Villa Sauber, casa della famiglia, privo di vita. A seguito della scoperta una persona con cui sembra abbia avuto contatti è stata trattenuta per accertamenti. Le cause sono ancora ignote.