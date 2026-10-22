Droni e missili, scontri notturni: vittime e interruzioni in Russia e Ucraina

Droni e missili, scontri notturni: vittime e interruzioni in Russia e Ucraina

Scambio di attacchi notturni tra Russia e Ucraina con sette morti in Ucraina e feriti e danni in diverse regioni russe; contesto diplomatico con i colloqui Witkoff-Putin.

Una notte di scontri ha riportato violenza e vittime lungo il fronte tra Russia e Ucraina: lo scambio di droni e missili ha causato la morte di sette persone in territorio ucraino e ha provocato feriti e danni in diverse regioni russe. Sullo sfondo di questi attacchi, riprendono segnali di possibile riavvio dei negoziati trilaterali che erano fermi da febbraio.

Le autorità russe e ucraine hanno fornito cifre e localizzazioni che descrivono l’intensità dell’azione militare notturna: conteggi di velivoli senza pilota intercettati, esplosioni in depositi e impatti su aree residenziali hanno segnato le ore successive agli eventi.

Traffico di droni sul cielo di Mosca e allarmi nelle regioni

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato che nella notte sono stati monitorati 630 droni provenienti dall’Ucraina nell’area più ampia della Moscow region, dei quali 163 sono stati intercettati quando erano in avvicinamento diretto alla città.

In uno dei centri abitati periferici, il Voronovo district, due persone sono rimaste ferite.

Impatto su depositi e infrastrutture nel sud della capitale

È stata segnalata un’esplosione con incendio a sud della capitale, in una zona identificata come Serpukhov. Le immagini e i filmati circolati mostrano fiamme e colonne di fumo intorno a un sito che è stato collegato a una struttura di stoccaggio e logistica del Russian Defense Ministry, in particolare alla Main Missile and Artillery Directorate.

Le autorità non hanno fornito una conferma ufficiale dettagliata sull’obiettivo, ma le descrizioni indicano danni a depositi logistici.

Diffusione degli effetti nelle regioni di confine e oltre

Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver intercettato complessivamente 808 droni su tutto il territorio nazionale e nella Crimea annessa tra la Wednesday night e la Thursday morning. Nel contempo, sono stati segnalati danni e interruzioni in più regioni: nelle zone di confine di Belgorod e Kursk si contano diversi feriti a seguito dei raid notturni, mentre nel Lipetsk region risultano edifici residenziali danneggiati.

Gli impatti non si sono limitati alle strutture edili: linee elettriche sono state abbattute nelle regioni di Voronezh e Kaluga, determinando disservizi e complicando le operazioni di soccorso e ripristino. Questi effetti collaterali evidenziano come gli attacchi abbiano toccato sia obiettivi militari sia infrastrutture civili, con conseguenze sulla vita quotidiana delle popolazioni locali.

Bilancio delle vittime in Ucraina e quadro diplomatico

Sul fronte ucraino, gli attacchi russi hanno provocato la morte di almeno sette persone distribuite in più regioni: tre vittime nella Zaporizhzhia, due nella Donetsk, una nella Sumy e una donna nella Kharkiv region. Questi decessi dimostrano la diffusione geografica degli attacchi e la loro capacità di colpire aree urbane e civili.

Gli scontri di quella notte sono avvenuti a poche ore dalla conclusione dell’incontro tra l’inviato statunitense Steve Witkoff e il presidente Vladimir Putin a San Pietroburgo, durante il quale si è discusso della ripresa dei colloqui trilaterali che erano bloccati dalla February. L’Ucraina, tramite il suo presidente Volodymyr Zelensky, ha manifestato sostegno a una proposta statunitense per riprendere i negoziati a tre con Mosca e Washington. Il Cremlino ha indicato la disponibilità di Putin a far ripartire i colloqui già a partire dal next month, aprendo uno spiraglio diplomatico in parallelo agli scontri militari.

Questa sovrapposizione tra azione militare e dinamiche diplomatiche evidenzia la complessità del teatro di conflitto: mentre si registrano intercettazioni massicce di droni e danni alle infrastrutture, le capitali coinvolte mantengono canali di contatto che potrebbero condurre a un dialogo più ampio nel prossimo futuro.

La situazione resta fluida, con ripercussioni immediate sulla sicurezza delle popolazioni e sulle possibilità di avanzamento negoziale. Monitorare le prossime ore e i prossimi giorni sarà cruciale per capire se il riavvio dei colloqui trilaterali riuscirà a tradursi in una de-escalation reale delle ostilità.