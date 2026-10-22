Un drone ucraino ha colpito Lipetsk, provocando un ferito e danni all’imponente acciaieria Novolipetsk.

Nel cuore della notte, le forze armate ucraine hanno lanciato un’operazione su più fronti, mettendo a fuoco una serie di obiettivi russi. Tra i luoghi colpiti, la città di Lipetsk situata a circa 335 chilometri dal confine orientale, è stata teatro di un attacco con droni che ha provocato esplosioni diffuse e un ferito ricoverato d’urgenza.

Attacco con droni su Lipetsk

Secondo il governatore regionale, il velivolo senza pilota ha rilasciato dei frammenti che si sono arenati su un edificio a più piani, danneggiando finestre e scatenando una serie di esplosioni in diverse zone del centro. Una persona è risultata ferita e ha ricevuto cure in ospedale. L’obiettivo di tale azione è stato collegato all’importante acciaieria di Novolipetsk che fornisce circa il 20 % della produzione totale di acciaio grezzo della Russia, rappresentando il più grande stabilimento siderurgico nazionale.

La scelta di colpire Lipetsk non è casuale: la capacità produttiva di Novolipetsk la rende un punto nevralgico per l’economia russa, soprattutto in un periodo di forte pressione internazionale. Per questo motivo le autorità locali hanno intensificato le misure di sicurezza, ma l’attacco ha dimostrato la vulnerabilità anche dei centri industriali più protetti.

Altri attacchi coordinati: Mosca, Serpukhov e Kiev

Volo massiccio di droni verso Mosca

Nel frattempo, la capitale russa è stata attraversata da una ondata di 650 droni volanti tra le 20:30 di una serata e le 04:00 del giorno seguente. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha comunicato che la stragrande maggioranza di tali velivoli è stata intercettata e abbattuta dalle difese antiaeree, evitando danni più gravi.

Colpo al complesso militare di Serpukhov

Un altro bersaglio è stato il sito noto come “75mo Arsenal” nella cittadina di Serpukhov nella regione di Mosca. Testimoni oculari hanno riferito che dei droni hanno colpito l’impianto di produzione di armi e munizioni per le forze russe, interrompendo temporaneamente le attività di fabbricazione e riparazione dell’equipaggiamento bellico.

Missili balistici su Kiev

Parallelamente, la capitale Ucraina è stata bersagliata da missili balistici russi. Gli attacchi hanno provocato la morte di una persona e ferito ventidue, tra cui quattro minorenni, e hanno danneggiato strutture sanitarie e infrastrutture di trasporto. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha avvertito che “potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie” e ha segnalato danni anche al tratto della metropolitana che attraversa il ponte sul fiume Dnepr.

Questi eventi dimostrano l’intensità della guerra in corso, con l’Ucraina che utilizza droni per colpire obiettivi strategici russi, mentre Mosca risponde con missili balistici sulla capitale ucraina. La tensione rimane alta, con entrambe le parti che cercano di indebolire le capacità produttive e logistiche dell’avversario.