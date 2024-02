Presenza speciale all’Ariston per la quarta serata del Festival: il principe Alberto di Monaco è presente al Teatro ed è seduto nel palchetto d’onore, che lo scorso anno ha ospitato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non è presente, invece, la moglie Charlène. Il principe è in Italia per i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia.

Leggi anche: Sanremo, problemi tecnici durante la diretta: social in delirio

Sanremo: Amadeus saluta il principe

In apertura della quarta serata del Festival di Sanremo, Amadeus ha dato il benvenuto al principe Alberto di Monaco: “Saluto sua altezza serenissima, il principe Alberto di Monaco” ha detto il direttore artistico del Festival. Da parte sua il principe, che si trova nel palchetto d’onore del Teatro Ariston nello stesso posto dove lo scorso anno si era accomodato Sergio Mattarella, ha salutato il conduttore e tutto il pubblico presente.

Alberto di Monaco in Italia

Il principe Alberto di Monaco si trova in Italia non solo per partecipare al Festival, ma anche per presenziare ai funerali di Vittorio Emanuele di Savoia che si terranno, a Torino, sabato 10 febbraio. Accanto al principe, nel palchetto d’onore, non c’è però la principessa Charlène.

Leggi anche: Sanremo 2024: Amadeus e le parole in sostegno di Chiara Ferragni, durante la conferenza stampa