Momenti di grande tensione al Salone del libro di Torino, dove un gruppo di manifestanti pro Gaza ha forzato i cancelli. Zerocalcare è poi uscito dalla fiera per parlare con i manifestanti.

Salone del libro di Torino: manifestanti pro Gaza sfondano i cancelli

Tensione al Salone del libro di Torino. Un gruppo di manifestanti ha sfondato i cancelli, cercando di entrare con la forza nella fiera. Zerocalcare, che era all’interno del Salone per firmare le copie del suo libro, è uscito dalla fiera per parlare ai manifestanti. “Tutti gli occhi su Rafah” è lo slogan in testa al corteo che ha cercato di aprire i cancelli a spallate. La polizia è subito partita alla carica per respingere i manifestanti con scudi e manganelli. Cinque manifestanti sono riusciti ad entrare con una bandiera palestinese.

Salone del libro di Torino, Zerocalcare: “Il Salone non può chiudere gli occhi”

“Uno spazio che parla di cultura e di attualità non può chiudere gli occhi e non può lasciare fuori la storia con la S maiuscola” ha dichiarato Zerocalcare ai manifestanti riuniti davanti alla fiera. “Penso che per tanto tempo a noi, che siamo testimoni di quello che sta succedendo in Palestina, ci verrà chiesto conto del fatto che non stiamo fermando il massacro” ha aggiunto, sottolineando che trova normale che ci siano persone che vogliono portare questi temi all’interno del Salone del libro e che gli sembra assurdo che questo non sia possibile.