In queste ore in pieno centro a Napoli si sono verificati scontri tra manifestanti anti-Nato e poliziotti in assetto antisommossa. I manifestanti, circa 200, sono partiti dalla chiesa di Sant’Anna di Palazzo e hanno sfilato lungo via Toledo.

La protesta a Napoli e l’attacco della polizia

In via Toledo i manifestanti hanno provato a oltrepassare il cordone di sicurezza per arrivare al teatro San Carlo con l’obiettivo di contestare il concerto in programma per i 75 anni della Nato.

Quando il corteo è arrivato all’ingresso di piazza Trieste e Trento ha trovato il cordone della Polizia di Stato, ma una cinquantina di persone che erano in testa hanno provato a forzarlo e, in risposta, è partita una carica di alleggerimento coi manganelli.

Otto manifestanti, segnala Potere al Popolo, sono rimasti feriti. Tre giovani, con il volto insanguinato, si sono rifugiati in un vicolo della città.

I manifestanti e la protesta a Napoli

Il resto dei manifestanti, con bandiere e striscioni contro la Nato, si è fermato e ha urlato al megafono le ragioni della protesta, mentre il cordone di sicurezza ha presidiato la strada per impedire l’arrivo del corteo al San Carlo.

Scontri tra manifestanti e polizia a Napoli

Al momento gli scontri, durante i quali le forze di polizia hanno usato i manganelli per fermare i manifestanti, si sono conclusi.