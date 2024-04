Un disabile è morto soffocato da un boccone di cibo mentre un vicino lo stava accompagnando all’ospedale. Il nipote ha aggredito un infermiere del 118 che ha cercato di rianimarlo.

Frosinone, disabile muore soffocato: nipote aggredisce infermiere del 118

Un disabile è morto soffocato da un boccone di cibo che stava mangiando mentre un vicino di casa lo stava accompagnando in ospedale. Il nipote della vittima ha poi aggredito un infermiere del 118 che, durante il tragitto, è arrivato sul posto per cercare di rianimarlo. La tragedia si è consumata a Cervaro, in provincia di Frosinone, e sono dovuti intervenire i carabinieri.

La ricostruzione della tragedia

Secondo una prima ricostruzione, era stato chiesto l’intervento del 118 per un disabile a causa di un principio di soffocamento ma, visto che i soccorsi non arrivavano, un vicino di casa ha deciso di accompagnarlo in auto verso l’ospedale. Durante il tragitto l’uomo è stato soccorso dal 118, che ha tentato invano al rianimazione, e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il nipote del disabile ha aggredito l’infermiere, che ha riportato una prognosi di sette giorni.