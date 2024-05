Chico Forti, l’imprenditore 65enne condannato all’ergastolo a Miami, è tornato in Italia il 17 maggio, dopo 24 anni, e ha ottenuto il permesso dal giudice per visitare a breve la sua famiglia a Trento. In particolare, potrà rivedere sua madre, Maria Loner Forti, 96enne, e lo zio.

Il permesso di Chico Forti per vedere la madre

Sarà un permesso straordinario di poche ore quello per Chico Forti, il primo dal rientro in Italia, per vedere la madre che non incontra dal 2008: un via libera che è arrivato dalla Sorveglianza.

«Ancora non ci credo che c’è la possibilità», le prime parole della donna subito dopo aver saputo la notizia.

L’ultimo incontro tra Chico Forti e la madre

L’ultimo incontro tra Chico Forti e sua madre risale a sedici anni fa e, probabilmente già in questa settimana, avrà la possibilità di riabbracciarla.

La madre, nonostante i suoi 96 anni e le difficoltà di salute, ha resistito anni per poter rivedere il figlio. Il permesso è stato concesso dalla Sorveglianza e a renderlo noto è stato il parlamentare di Fratelli d’Italia, Andrea Di Giuseppe, che ha seguito la vicenda e l’iter del trasferimento in Italia: