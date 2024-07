A Londra, una donna è stata morsa sul braccio destro da un cavallo della Guardia Reale, all’esterno dell’Household Cavalry Museum di Whitehall.

Turista morsa dal cavallo della guardia reale

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’animale avesse cercato di mordere un’altra persona prima di lei e che la turista incurante si sia avvicinata comunque per scattare una foto. Un cartello esposto avverte che “i cavalli possono scalciare o mordere” e chiede ai visitatori di non toccare le redini.

L’incidente

Il video dell’incidente è diventato ben presto virale. Al momento non è ancora chiaro se la ferita al braccio sia grave o se la turista sia stata portata in ospedale. Un portavoce dell’esercito britannico ha rilasciato una dichiarazione a Vanity Fair: “Sebbene venga fatto ogni sforzo per garantire la sicurezza del pubblico, i cavalli possono mordere o scalciare. Continuiamo a ricordare al pubblico di attenersi ai segnali di avvertimento molto chiari e di mantenere una distanza di sicurezza“.

Non è la prima volta che accade

Non è la prima volta che accade. In passato è già successo che i cavalli reali cercassero di prendere le distanze dai turisti invadenti. Dopo l’ennesimo incidente, l’anno scorso il ministero della Difesa del Regno Unito ha rilasciato una dichiarazione al New York Post, affermando che i cavalli stanno semplicemente svolgendo il loro compito: “Vogliamo garantire che tutti coloro che visitano l’Horse Guards si divertano. Quest’area è particolarmente frequentata dai turisti. I cartelli indicano chiaramente che gli animali possono mordere e che i turisti devono tenersi a distanza. Questo è per la sicurezza di chi è in servizio e del pubblico“.