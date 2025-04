A Mezzolombardo, in provincia di Trento, un ragazzo di 19 anni ha ucciso a coltellate il padre violento. Ecco cosa è successo.

Figlio 19enne uccide padre violento: la verità dietro il gesto disperato

Tragedia famigliare a Mezzolamobardo, in provincia di Trento. Un ragazzo di 19 anni ha infatti ucciso il padre, 46enne di origini bosniache, a coltellate. Secondo una prima ricostruzione, il figlio è intervenuto per difendere la madre dall’aggressione del marito. Da qui sarebbe nata una lite tra figlio e padre culminata con l’uccisione di quest’ultimo. Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri, che hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo e il 19enne che è rimasto sul posto. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Figlio 19enne uccide padre violento: indagini in corso

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri, coordinati dal pm di Trento, per far luce sulla vicenda. Si cerca infatti non solo di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, ma anche di capire se c’erano episodi pregressi di violenza da parte della vittima. Il ragazzo, come detto, è stato arrestato in flagranza e accusato del reato di omicidio.