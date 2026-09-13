Attacchi degli Houthis in Arabia Saudita: danni a una moschea e edifici civili

Gli Houthis hanno colpito una base militare saudita, causando danni a una moschea e ferendo due persone. Scopri come gli scontri in Yemen stanno influenzando la regione.

Il conflitto in Yemen si intensifica con gli ultimi attacchi degli Houthis contro l’Arabia Saudita. Un progetto lanciato dai ribelli ha colpito la regione meridionale di Jazan danneggiando una moschea e diversi edifici civili. Le autorità saudite hanno riferito di due feriti e danni significativi. Gli Houthis, tuttavia, affermano di aver preso di mira una base militare, un episodio che si inserisce in un contesto di crescenti tensioni nella regione.

L’attacco alla base militare di Sharurah

Il portavoce militare degli Houthis, Yahya Saree ha dichiarato che l’attacco è stato condotto con droni e missili contro la base di Sharurah nella provincia di Najran. Secondo Saree, l’obiettivo erano i depositi di armi e i centri di comando e controllo che gestiscono l’aggressione contro il popolo yemenita.

Le autorità saudite, tuttavia, hanno riferito che il progetto ha colpito aree civili, causando danni a una moschea e diversi edifici.

La risposta delle autorità saudite

Le autorità saudite hanno condannato l’attacco, definendolo una violazione flagrante del diritto umanitario internazionale. La difesa civile ha implementato procedure di emergenza e ha avvertito i residenti dei possibili rischi.

Gli Houthis, intanto, hanno avvertito che ulteriori azioni militari da parte dell’Arabia Saudita potrebbero portare a ritorsioni più intense all’interno del territorio saudita.

L’escalation del conflitto in Yemen

Gli scontri tra gli Houthis e le forze governative yemenite, sostenute dall’Arabia Saudita, si sono intensificati negli ultimi giorni. Gli Houthis hanno lanciato una serie di attacchi contro città saudite, tra cui AbhaKhamis MushaitJazan e Najran ferendo decine di persone. Nel frattempo, le forze governative yemenite hanno colpito posizioni degli Houthis nella città di Mocha e in altre aree del paese.

Le conseguenze umanitarie

Il conflitto ha causato la morte di più di 500 persone e ha costretto 76.000 persone a fuggire dalle loro case dal mese di luglio. Molti civili hanno cercato rifugio nella città di Aden dove si trova il governo internazionale riconosciuto dello Yemen. La situazione umanitaria è critica, con migliaia di persone in fuga verso paesi vicini come Djibouti.

La comunità internazionale è preoccupata per l’escalation del conflitto. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto una sessione di emergenza sulla crisi, con l’inviato speciale Hans Grundberg che ha avvertito di una nuova e più pericolosa fase di guerra in Yemen. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Donald trump ha confermato di aver parlato con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ma ha affermato che gli Houthis hanno anche contattato gli Stati Uniti per evitare ulteriori conflitti.