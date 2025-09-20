Il presidente Usa duro contro l'ex conduttore Letterman, che nei giorni scorsi aveva difeso Kimmel il cui show è stato sospeso.

Donald Trump, presidente Usa, dopo Jimmy Kimmel, il cui show è stato sospeso, dopo i commenti fatti dal conduttore in merito all’omicidio di Charlie Kirk, si scaglia contro Letterman, icona dei talk show americani.

Donald Trump si scaglia contro Letterman: “Sempre stato sottovaluto e perdente”

Non si arrestano gli attacchi del presidente Usa Donald Trump che dopo Jimmy Kimmel, conduttore del celebre show sospeso da Abc, attacca duramente il famoso ex conduttore di ‘Late Show’, David Letterman, dopo che quest’ultimo si è unito al coro di condanna per la sospensione del programma di Jimmy Kimmel sulla Abc.

La difesa di Letterman a Jimmy Kimmel

L’attacco di Trump è una reazione diretta alle dichiarazioni che Letterman aveva rilasciato pochi giorni prima durante “The Atlantic Festival”. L’ex re del “Late Show” aveva criticato aspramente la decisione della Abc di oscurare il programma di Jimmy Kimmel, una mossa che molti vedono come una resa alle pressioni della Casa Bianca.

“La cosa mi fa male perché tutti vediamo in che direzione stiamo andando, vero? Sono media controllati e questo non va bene”, aveva dichiarato Letterman. “È stupido, ridicolo, non si può andare in giro a licenziare la gente perché si ha paura o perché si cercano i favori di un’amministrazione autoritaria nello Studio Ovale. Non è così che questo funziona”.

L’attacco di Trump a Letterman

Dopo essersi scagliato contro Kimmel, il cui show è stato oscurato da Abc dopo le aperte critiche e minacce da parte dell’amministrazione Trump che accusa il conduttore per i suoi commenti alla reazione all’omicidio di Charlie Kirk, Trump sul suo social network, Truth, offende duramente e personalmente il volto storico dei talk americani David Letterman.

“Che cosa è successo al sempre sopravvalutato David Letterman, i cui ascolti non sono mai stati buoni: ha un aspetto orribile, ma almeno ha capito quando doveva lasciare. Un perdente”, è il duro attacco del presidente americano a Letterman. Dopo aver dominato il piccolo schermo per decenni, l’ex conduttore aveva dato l’addio alla tv nel 2014.