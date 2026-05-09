Giuseppe Conte rompe il silenzio sulla malattia: "Che cosa ho avuto"

Giuseppe Conte rompe il silenzio sulla malattia: "Che cosa ho avuto"

Giuseppe Conte rompe il silenzio e parla della malattia che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento urgente.

Giuseppe Conte ha rotto il silenzio, rilasciando alcune dichiarazioni sulla malattia che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento urgente. Cosa è successo?

Giuseppe Conte, confessione sulla malattia dopo l’intervento

Sono circolate diverse voci su quanto accaduto a Giuseppe Conte, che è stato operato d’urgenza. A voler parlare della sua malattia è stato proprio lui, con parole cariche di sollievo.

“Ho temuto il peggio, ma grazie a Dio ora sto bene” ha dichiarato il presidente del M5S, rompendo il silenzio degli ultimi giorni e rivelando i motivi della sua assenza. Conte ha affrontato una prova personale particolarmente dura, con l’asportazione d’urgenza di una neoplasia.

“L’intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è stato risolutivo” ha dichiarato l’ex premier, spiegando che l’esame istologico ha confermato la natura benigna della neoplasia.

“Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa” ha dichiarato Giuseppe Conte. Ha voluto spiegare in prima persona i motivi della sua lunga assenza, dopo l’annuncio sui social dell’intervento.

Giuseppe Conte dopo l’intervento: il ringraziamento per la vicinanza ricevuta

Giuseppe Conte ha voluto aggiungere di aver percepito vicinanza e solidarietà in un momento così difficile.

Ha ringraziato la compagna Olivia, il figlio e i familiari per la loro costante vicinanza, e il team mediocre ha gestito l’emergenza. Ha anche voluto sottolineare di aver ricevuto sostegno dalla comunità politica e anche dai rivali. “Ho sempre pensato che la lotta politica non deve mai oscurare la sensibilità umana, che viene prima” ha dichiarato.

Ora si prepara a tornare al suo ruolo, più forte di prima. Il presidente del M5S ha dichiarato di essere pronto a riprendere con i suoi impegni politici, forte del sostegno ricevuto, che lo ha molto colpito.