Dopo l’annuncio dell’intervento chirurgico, Conte si ferma e cancella gli incontri in programma, spiegando sui social i motivi dello stop e rassicurando sulla ripresa delle attività

Il post arriva diretto, quasi asciutto. Giuseppe Conte lo scrive sui suoi canali social, senza filtri. Aveva in agenda “tanti appuntamenti in tutta Italia”, lo dice lui stesso. Occasioni di confronto, strette di mano, idee scambiate — quelle cose che, in politica, contano ancora. E invece no… Tutto sospeso almeno per il momento.

Intervento chirurgico, Giuseppe Conte si ferma: l’annuncio e gli incontri saltati

Il motivo? E’ chiaro, anche se resta sullo sfondo: dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Nessun dettaglio in più. Solo la necessità, spiegata con poche righe. “Mi dispiace molto”, scrive. E si percepisce una certa fretta, quasi un’urgenza nel comunicare.

Come se il tempo fosse poco.

Per qualche giorno, aggiunge, non ci saranno aggiornamenti, poi però subito uno spiraglio: la voglia di tornare. “Non vedo l’ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione”. Parole che suonano familiari, certo, ma anche sincere. O almeno così appaiono.

Dietro le quinte, però, il lavoro continua.

Questo Conte lo precisa. Il programma politico, quello per “cambiare il Paese”, non si ferma. E nemmeno l’organizzazione dei cosiddetti “100 spazi aperti per la democrazia” previsti per maggio. Un’iniziativa partecipativa, dice. Senz’altro aperta, dove “ognuno potrà dare il proprio contributo”.

La fonte è diretta, il suo post. Nessuna mediazione, nessuna interpretazione. Solo parole scritte, pubbliche. E condivise in pochi minuti da migliaia di utenti della retee fan politici.

Intervento chirurgico, Giorgia Meloni interviene: il messaggio pubblico

La risposta arriva poco dopo. Sempre sui social, stesso terreno. Giorgia Meloni sceglie un tono istituzionale, ma non freddo. Anzi. “Un sincero augurio di pronta guarigione”, scrive. E poi aggiunge: “i miei migliori auguri per una rapida e piena ripresa”, riferendosi ovviamente all’intervento chirurgico.

Parole brevi, misurate sì ma senza polemiche e ormai non è più così scontato, considerando il clima politico. Nessuna allusione. Solo un messaggio diretto, pubblico di vicinanza. Anche qui, la fonte è chiara: un post sui social ufficiali della presidente del Consiglio.

È uno di quei momenti in cui la politica rallenta. Le distanze restano, certo ma solo sul piano politico, per fortuna non quello umano.

Nel frattempo, resta il vuoto degli appuntamenti cancellati. Le piazze che non vedranno Conte, almeno per ora.

Poi tutto riprenderà.