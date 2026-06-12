Home > Flash news > Mondiali, insulto in diretta tv: Ibrahimovic e Henry sotto shock

Mondiali, insulto in diretta tv: Ibrahimovic e Henry sotto shock

Mondiali, insulto in diretta tv: Ibrahimovic e Henry sotto shock

(Adnkronos) - Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic sotto shock ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 12 giugno, durante un collegamento che precede Stati Uniti-Paraguay, prima partita del gruppo D, i due ex attaccanti, commentatori su Fox Sports, sono rimasti piuttosto sorpresi, per usare un eufemismo, d...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) –
Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic sotto shock ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 12 giugno, durante un collegamento che precede Stati Uniti-Paraguay, prima partita del gruppo D, i due ex attaccanti, commentatori su Fox Sports, sono rimasti piuttosto sorpresi, per usare un eufemismo, dopo che Alexi Lalas, ex difensore americano, si è lasciato andare a un’espressione piuttosto colorita in diretta. 

Quando la conduttrice ha detto “parliamo di James Corden un attimo”, riferendosi allo show man che sarebbe andato in onda dopo la partita, Lalas si è lasciato prendere la mano rifilandogli quello che, in Inghilterra, è un insulto piuttosto comune: “Come lo chiamate voi in Inghilterra?”, ha detto guardando Henry, “un fu****g wi***r?”. 

Shock e imbarazzo al tavolo, con Ibrahimovic che si limita a un “woo”, senza nascondere un sorriso, mentre Henry sgrana gli occhi.

“Davvero lo ha detto?”, ha chiesto ironico l’ex attaccante dell’Arsenal, con la conduttrice che ha poi provato a stemperare i toni: “Per fortuna siamo sulla tv americana”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026

Prossime partite

Domani
Stati Uniti
03:00CESTGirone D
Paraguay
Qatar
21:00CESTGirone B
Svizzera
dom 14 giu
Brasile
00:00CESTGirone C
Marocco
Haiti
03:00CESTGirone C
Scozia

Risultati

Oggi
Canada
11FT · Girone B
Bosnia
Corea del Sud
21FT · Girone A
Rep. Ceca
gio 11 giu
Messico
20FT · Girone A
Sudafrica
Aggiornato 23:14 CEST