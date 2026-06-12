Mondiali, Ronaldo nervoso con un giornalista: "Non avete visto le partite?"

Mondiali, Ronaldo nervoso con un giornalista: "Non avete visto le partite?"

(Adnkronos) - Cristiano Ronaldo nervoso con i giornalisti ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 12 giugno, il fuoriclasse portoghese, che gioca in Arabia Saudita all'Al Nassr, ha parlato per presentare la sua sesta Coppa del Mondo, come Lionel Messi e Guillermo Ochoa, rispondendo piccato quando un repo...

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Cristiano Ronaldo nervoso con i giornalisti ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 12 giugno, il fuoriclasse portoghese, che gioca in Arabia Saudita all’Al Nassr, ha parlato per presentare la sua sesta Coppa del Mondo, come Lionel Messi e Guillermo Ochoa, rispondendo piccato quando un reporter gli ha chiesto come si sentisse fisicamente.

“Sto bene, non avete visto le partite?”, ha risposto stizzito Ronaldo, 41 anni, che ha poi parlato delle ambizioni del suo Portogallo, una delle squadre favorite per arrivare in fondo, “dove arriveremo lo sapremo solo alla fine.

Solo quando le cose si faranno più difficili, con stanchezza fisica e mentale, vedremo i veri campioni”.

“È una generazione molto forte, ma ci sono fattori che non possiamo controllare. Credo che sia una generazione che porterà tanta gioia al popolo portoghese”, ha concluso Ronaldo.

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