Il viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna e l'incontro con i migranti

Papa Leone XIV ha lasciato Tenerife con un aereo Falcon offerto da re Felipe VI dopo un problema tecnico all'aereo di Iberia. Durante la sua visita in Spagna, il Papa ha incontrato migliaia di migranti e ha lanciato un forte messaggio di accoglienza e solidarietà.

Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna si è concluso con un imprevisto che ha cambiato i piani del suo rientro a Roma. Dopo una settimana intensa di incontri e celebrazioni, il Pontefice ha dovuto affrontare un problema tecnico all’aereo di Iberia che lo avrebbe dovuto riportare in Vaticano.

Il Falcon di re Felipe VI è stato messo a disposizione per garantire il rientro del Papa, che ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta.

Durante la sua visita, Leone XIV ha incontrato oltre 40mila fedeli e ha lanciato un forte messaggio di speranza e solidarietà verso i migranti.

Un problema tecnico cambia i piani del rientro

Il problema tecnico all’aereo di Iberia è stato rilevato poco prima del decollo, costringendo Papa Leone XIV a scendere dall’aereo. Il comandante ha spiegato che il problema era probabilmente causato dal vento in coda.

Re Felipe VI ha accompagnato il Papa nella lounge VIP in attesa del nuovo aereo. Il ritardo è stato di circa due ore, e il personale del Vaticano e i giornalisti al seguito sono tornati in Italia con un altro mezzo di Iberia.

Un messaggio di speranza ai migranti

Durante la sua visita a Tenerife, Papa Leone XIV ha incontrato i migranti presso il centro Las Raícesdove ha lanciato un forte messaggio di accoglienza e solidarietà.

Il Papa ha gettato una corona di fiori in mare in memoria delle vittime dei naufragi, un gesto simbolico che richiama quello di Papa Francesco a Lampedusa.

Leone XIV ha incontrato Mbacke Ndiaye, un giovane senegalese che ha condiviso la sua storia di speranza e integrazione. Il Papa ha sottolineato l’importanza della fraternità e dell’accoglienza, invitando tutti a lavorare insieme per un futuro migliore.

Un incontro commovente con i bambini

Momenti di tenerezza hanno caratterizzato l’incontro del Papa con i bambini del centro migranti. Leone XIV ha preso in braccio un bambino e ha giocato con una bimba, mostrando la sua vicinanza e affetto verso i più piccoli.

Il Papa ha visitato anche le tende dove dormono i migranti, benedicendo le persone e ascoltando le loro storie. Questo incontro ha sottolineato l’importanza dell’accoglienza e della solidarietà verso chi è in difficoltà.

Un viaggio intenso e simbolico

Il viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna è stato intenso e ricco di significati. Il Papa ha visitato Madrid, Barcellona, Montserrat, Gran Canaria e Tenerife, concentrando il suo messaggio sull’unità, i giovani, il dialogo e le migrazioni.

Durante la sua ultima Messa a Tenerife, celebrata nel porto di Santa Cruz, il Papa ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta e ha lanciato un appello alla solidarietà e all’accoglienza verso i migranti. La celebrazione ha avuto un forte valore simbolico, con l’altare realizzato con pietra vulcanica e vegetazione locale.

Il Papa ha concluso il suo viaggio con un messaggio di speranza e solidarietà, invitando tutti a lavorare insieme per un futuro migliore. Il suo impegno per l’accoglienza e la solidarietà verso i migranti è stato chiaro e forte, un messaggio che risuona in tutto il mondo.