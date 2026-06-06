Il messaggio di papa Leone ai 500mila giovani in Plaza de Lima

Papa Leone ha rivolto un appello commovente ai giovani riuniti a Madrid, invitandoli a essere scintille di un'umanità nuova contro indifferenza e violenza

In una serata carica di emozione, papa Leone ha rivolto un appello potente ai giovani riuniti a Madrid. Davanti a una folla stimata in 500mila persone in Plaza de Lima, il pontefice ha tracciato una visione di speranza per il futuro, invitando i presenti a diventare protagonisti di un cambiamento autentico.

Un messaggio contro l’indifferenza e la violenza

Al centro del discorso di papa Leone c’è stata una condanna senza mezzi termini verso l’indifferenza e il qualunquismo che caratterizzano troppo spesso la società contemporanea. “Davanti al vuoto dell’indifferenza e del qualunquismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi scintilla di un’umanità nuova”, ha dichiarato con tono appassionato.

Il pontefice ha sottolineato come la missione fondamentale che affida ai giovani sia quella di essere umaniin un mondo che spesso sembra aver perso questa capacità essenziale. “Sì, siate umani! Uomini e donne in carne e ossa. Non apparenze, ma volti affidabili”, ha esortato la folla, suscitando applausi e commozione.

La chiamata alla giustizia e all’onestà

Un altro punto cruciale del discorso è stato l’invito alla ricerca della giustizia. Papa Leone ha usato un’immagine potente per descrivere questo bisogno: “Siate persone che cercano la giustizia perché ne hanno fame, come del pane quotidiano”, ha detto, citando le parole di Prevost.

Il pontefice ha incoraggiato i giovani a desiderare una vita onesta e retta, sottolineando come questi valori siano fondamentali per costruire una società migliore. “Persone che desiderano una vita onesta e retta” sono la risposta concreta che la società ha bisogno di vedere, ha affermato con convinzione.

L’importanza di essere volti affidabili

Un concetto ricorrente nel discorso di papa Leone è stato quello di volti affidabili. In un’epoca di rappresentazioni superficiali e di apparenze ingannatriciil pontefice ha invitato i giovani a essere persone autentiche, che gli altri possono riconoscere e di cui possono fidarsi.

Questa chiamata all’autenticità è stata particolarmente significativa in un contesto come quello di Madrid, dove giovani provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per una veglia di preghiera. La Plaza de Lima, cuore pulsante della capitale spagnola, è diventata per una sera il simbolo di questa comunità globale che cerca di costruire un futuro migliore.

L’evento ha visto la partecipazione di migliaia di giovani, provenienti da diverse nazioni e culture, uniti da un comune desiderio di cambiamento e di impegno per la giustizia. La presenza di papa Leone ha dato a questo incontro un significato ancora più profondo, trasformandolo in un momento di riflessione e di ispirazione per tutti i partecipanti.