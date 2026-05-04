Comicon Off: oltre il fumetto da Caravaggio Manara e il Novecento napoletano

Migliaia i visitatori arrivati alla Mostra

d’Oltremare, tantissimi gli eventi, gli incontri e gli ospiti che

hanno attraversato la città in questi giorni.

Tra gli appuntamenti che hanno maggiormente entusiasmato il

pubblico, sicuramente quello del 28 aprile al Pio Monte

della Misericordia, dove Stefano Causa ha dialogato con

il presidente del Comicon Claudio Curcio in un incontro

che ha anticipato l’apertura ufficiale della rassegna.

Cosa possono avere in comune Caravaggio e Milo

Manara?

Lo ha raccontato il professor Stefano Causa al Pio Monte

della Misericordia, facendo dialogare il Caravaggio

reinterpretato da Manara con uno dei dipinti più feroci e umani

della storia dell’arte Le sette opere di Misericordia.

Entrambi raccontano il corpo, la strada, il desiderio, la miseria

e la verità senza addolcirla mai.

Niente idealizzazioni solo luce violenta, carne, umanità e

contraddizioni.

Un confronto meno distante di quanto possa sembrare. Perché

il segno di Milo Manara, così come la pittura di Caravaggio,

entra nella realtà senza filtri: corpi, desiderio, strada, miseria,

contraddizioni.

“Manara è uno dei grandi pittori italiani degli ultimi

decenni”. Per Causa non esiste una vera distinzione tra

fumetto e pittura: semplicemente fumetto e pittura, hanno un

linguaggio e uno stile diverso con un pubblico diverso,

semplicemente.

Ed è forse proprio qui il punto più interessante. Il Comicon

oggi sembra aver capito qualcosa che molte istituzioni culturali

ancora faticano a comprendere: i linguaggi possono cambiare,

ma la forza delle immagini resta.

Non a caso Stefano Causa definisce il Comicon “l’unica

manifestazione pacifica giovanile che ci sia oggi in Italia”, e

ancora “una sorta di Woodstock contemporanea dove al posto dei

musicisti ci sono disegnatori, illustratori, pittori e cosplay”.

Ed è forse proprio questa energia che Napoli dovrebbe

sfruttare ancora di più.

Perché il Comicon potrebbe diventare anche un’occasione per

far dialogare il fumetto con l’arte contemporanea napoletana

del Novecento, troppo spesso dimenticata.

Il visitatore più attento potrebbe già oggi approfittarne per

riscoprire uno dei grandi gioielli della Mostra d’Oltremare: la

Fontana dell’Esedra, progettata nel 1938 da Carlo Cocchia e

Luigi Piccinato e trasformata nel 1952 dal grande mosaico di

Giuseppe Macedonio, quasi mille metri quadrati di ceramica

che appartengono pienamente alla storia dell’arte

contemporanea napoletana.

Macedonio, artista presente ovunque in città eppure quasi

invisibile, è solo uno dei nomi di un patrimonio enorme. Da

Diana Franco, recentemente scomparsa, fino a Salvatore

Emblema, Sergio Fergola, le sculture di Luigi Mazzella e tanti

altri, Napoli possiede una tradizione contemporanea forte,

viva, stratificata, che raramente però riesce a dialogare con le

nuove generazioni.

E allora perché non partire proprio da qui? Così come Manara

è stato accostato a Caravaggio, il Comicon potrebbe diventare

il luogo ideale per riavvicinare i giovani anche agli artisti

napoletani del secondo Novecento.

Troppo spesso Napoli continua a raccontarsi soltanto

attraverso il sole, il mare e il cibo, dimenticando invece il suo

enorme patrimonio artistico contemporaneo, a cui spesso gli

stessi napoletani finiscono per non prestare più attenzione.

Forse allora il Comicon Off potrebbe diventare qualcosa di più

di un festival: un’occasione concreta per riportare al centro quel

Novecento napoletano che esiste ancora, è sotto gli occhi di

tutti, ma che troppo spesso nessuno guarda davvero.

Del resto, non dovrebbe essere proprio questo il senso

dell’arte, dialogare senza distinzioni?