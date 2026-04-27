Nonne cercasi: la cucina si riaccende (e lo fa con stile)

Un profumo che sa di casa, di memoria, di gesti ripetuti mille volte. Oggi, però, quel profumo torna protagonista con un’energia completamente nuova.

Si chiama “Nonne in Cucina” ed è molto più di un progetto: è una rinascita gastronomica che rimette al centro chi, per anni, ha custodito il vero sapere della cucina italiana. Niente riflettori finti, niente competizioni televisive: qui si impasta davvero, si assaggia “a sentimento” e si cucina come si è sempre fatto — ma con uno sguardo fresco, curioso, vivo.

Le protagoniste? Donne tra i 75 e i 95 anni che conoscono la cucina come un linguaggio naturale. Sanno quando è il momento giusto senza guardare l’orologio, dosano senza bilance, correggono senza ricette scritte. Entrano in cucina insieme agli chef professionisti e, in pochi minuti, diventano loro le vere direttrici d’orchestra: guidano, insegnano, raccontano. E lo fanno con quella sicurezza che nasce da una vita intera passata tra fornelli e tavole apparecchiate.

Ogni piatto è una storia che prende forma. Non sono semplici preparazioni, ma frammenti di identità: ricette tramandate a voce, annotate su fogli consumati o custodite nella memoria. Sapori che parlano di territori, stagioni, famiglie. E che oggi trovano una nuova vita, uscendo dalle cucine di casa per arrivare sulle tavole, pronti a essere condivisi e riscoperti.

Ma c’è qualcosa di ancora più sorprendente: per molte di queste nonne, questa esperienza è l’inizio di una nuova fase. Non un ritorno al passato, ma una ripartenza. Viaggiano, incontrano persone, scoprono ambienti nuovi, si rimettono in gioco con entusiasmo. La cucina diventa così uno spazio di vitalità, relazione, curiosità. Un modo per sentirsi ancora protagoniste, ancora necessarie, ancora piene di energia da dare.

Il progetto cresce e guarda lontano: cerca nonne in tutta Italia, dalla Calabria al Piemonte, dalla Sardegna al Veneto. Non servono curriculum né titoli, basta una passione autentica e quel patrimonio di gesti e sapori che non si trova nei libri. A tutto il resto pensa l’organizzazione, perché l’unico ingrediente indispensabile è la voglia di esserci.

In un tempo in cui il cibo è spesso spettacolo veloce, “Nonne in Cucina” riporta al centro il valore del tempo, della cura, della semplicità. Ricorda che la vera innovazione, a volte, è tornare alle origini. E che dietro ogni grande piatto c’è sempre stata, prima o poi, una cucina di casa.

Perché certe ricette non invecchiano mai. E certe nonne, a quanto pare, sono appena all’inizio.