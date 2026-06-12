Home > Video > Alzheimer: firmato a Roma MindShift, 12 paesi europei stabiliscono 5 priorit...

Alzheimer: firmato a Roma MindShift, 12 paesi europei stabiliscono 5 priorità contro le demenze

Alzheimer: firmato a Roma MindShift, 12 paesi europei stabiliscono 5 priorità contro le demenze

Con oltre un milione di pazienti in Italia (il 60% con Alzheimer) e costi nazionali per 23 miliardi di euro l'anno, le demenze rappresentano una priorità assoluta di sanità pubblica. Per accelerare la trasformazione delle cure, esperti e istituzioni di 12 Paesi hanno siglato a Roma il documento di...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Con oltre un milione di pazienti in Italia (il 60% con Alzheimer) e costi nazionali per 23 miliardi di euro l’anno, le demenze rappresentano una priorità assoluta di sanità pubblica. Per accelerare la trasformazione delle cure, esperti e istituzioni di 12 Paesi hanno siglato a Roma il documento di consensus firmato nell’ambito dell’iniziativa internazionale MindShift – A cross-country mission to reshape Alzheimer’s Care.

Un white paper che costituisce una vera e propria road map europea per accelerare la trasformazione della cura dell’Alzheimer

https://www.youtube.com/watch?v=Nu6iGuTR5l0

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Canada
21:00CESTGirone B
Bosnia
Domani
Stati Uniti
03:00CESTGirone D
Paraguay
Qatar
21:00CESTGirone B
Svizzera
dom 14 giu
Brasile
00:00CESTGirone C
Marocco

Risultati

Oggi
Corea del Sud
21FT · Girone A
Rep. Ceca
gio 11 giu
Messico
20FT · Girone A
Sudafrica
Aggiornato 11:40 CEST