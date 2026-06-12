Tasso di occupazione al 62,7%: i dati record dell'Istat nel primo trimestre

Il mercato del lavoro italiano continua a mostrare segnali di ripresa, raggiungendo nel primo trimestre del 2026 livelli record mai visti prima. Secondo i dati provvisori dell’Istat il tasso di occupazione ha toccato il 62,7% segnando un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Questo risultato rappresenta il valore più alto mai registrato dall’inizio delle serie storiche trimestrali, avviate nel 2004.

Contemporaneamente, il tasso di disoccupazione è sceso al 5,3% con un calo di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Anche in questo caso, si tratta del livello più basso mai registrato dall’inizio delle rilevazioni. Questi dati positivi riflettono una tendenza di crescita costante che ha visto il mercato del lavoro italiano migliorare progressivamente negli ultimi anni.

L’occupazione raggiunge nuovi massimi storici

Il tasso di occupazione al 62,7% rappresenta un traguardo significativo per l’economia italiana. Questo valore supera di gran lunga i livelli registrati negli anni precedenti, indicando una crescita sostenuta dell’occupazione. Il dato è particolarmente rilevante se si considera che il tasso di inattività è salito al 33,7% recuperando lo stesso livello del primo trimestre del 2026.

Questo aumento dell’inattività potrebbe essere legato a diversi fattori, tra cui la decisione di alcune persone di ritirarsi anticipatamente dal mercato del lavoro o di dedicarsi a attività non lavorative.

I dati provvisori di confermano la tendenza positiva, con il tasso di occupazione che sale ulteriormente al 63,1% e quello di disoccupazione che scende al 5,1%. Questi numeri suggeriscono che la ripresa del mercato del lavoro potrebbe continuare nei prossimi mesi, offrendo nuove opportunità a chi cerca un impiego.

La disoccupazione ai minimi storici

Il calo del tasso di disoccupazione al 5,3% è un altro segnale positivo per l’economia italiana. Questo valore rappresenta il livello più basso mai registrato, indicando che sempre più persone stanno trovando lavoro. La riduzione della disoccupazione è un fattore cruciale per il benessere economico e sociale del paese, poiché contribuisce a ridurre le disuguaglianze e a migliorare la qualità della vita delle famiglie.

Tuttavia, è importante notare che il tasso di inattività è aumentato dello 0,1 punti percentuali raggiungendo il 33,7%. Questo dato potrebbe indicare che una parte della popolazione, soprattutto tra i giovani e gli anziani, non è attivamente coinvolta nel mercato del lavoro. Le ragioni di questa inattività possono essere molteplici, tra cui la mancanza di opportunità lavorative adeguate, la scelta di dedicarsi alla formazione o alla cura della famiglia.

Questi risultati sono il frutto di politiche economiche efficaci e di una ripresa graduale dell’economia, che sta offrendo nuove opportunità a chi cerca un impiego. Tuttavia, rimane importante monitorare l’evoluzione del mercato del lavoro per garantire che la crescita sia sostenibile e inclusiva per tutti.