Rimescolamento nel settore bancario: Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e Mps al centro

La partita su Mps ha riacceso il riassetto tra Intesa Sanpaolo e Banco Bpm, con Crédit Agricole e Bper come attori chiave; gli analisti di Deutsche Bank definiscono "remota" una controfferta ma non escludono "la possibilità di una revisione" dell'offerta di Intesa

In pochi giorni il mercato bancario italiano ha visto una rapida accelerazione: proposte e contromosse relative a Monte dei Paschi (Mps) hanno riaperto la partita delle alleanze tra grandi istituti. Intesa SanpaoloBanco BpmCrédit Agricole e Bper sono i protagonisti di manovre che potrebbero ridefinire rapporti di forza e posizionamenti commerciali.

Gli osservatori di mercato hanno seguito con attenzione le prime mosse: un’offerta di Banco Bpm e la successiva azione di Intesa hanno innescato valutazioni sugli impatti industriali e sulla governance futura.

In questo contesto gli analisti di Deutsche Bank hanno giudicato “remota” la probabilità di una controfferta concreta da parte di terzi, ma hanno anche sottolineato “la possibilità di una revisione” dell’offerta di Intesa, richiamando quanto già osservato “come si è visto nel recente M&A tra le banche“.

Le fondamenta dell’offerta di Intesa e le ricadute su business e dividendo

Dal punto di vista operativo, Deutsche Bank ritiene credibile la previsione di Intesa di una crescita dell’utile e del dividendo per azione del 7%/8%. L’acquisizione di Mps consentirebbe a Intesa di “completare” un modello di gruppo già solido, aumentando l’esposizione in segmenti dove era storicamente “sottorappresentata” — per esempio il credito al consumo — e rafforzando leadership in aree ad alto potenziale come il private banking.

Inoltre, l’operazione sarebbe vista come un’opportunità per migliorare piattaforme esistenti, in particolare nell’investment banking con un focus internazionale, integrando competenze e canali commerciali.

Effetti su Bper e la logica degli sportelli

Anche Bper viene indicata come tra le beneficiarie dall’operazione, in virtù delle condizioni favorevoli per l’acquisizione degli sportelli, dell’impatto su utili e capitale, e del consistente potenziale di sinergie; la struttura tecnica della proposta è ritenuta vantaggiosa per il gruppo emiliano. Storicamente, nell’ambito di operazioni simili, l’acquisizione di sportelli ha rappresentato un canale concreto per crescita di scala e presenza territoriale.

Banco Bpm: posizioni, opzioni e il ruolo di Crédit Agricole

Banco Bpm si trova in una condizione complessa ma conserva margini di manovra per valutare diverse strade. Tra le opzioni aperte c’è la possibilità, seppur considerata difficile dagli analisti, di formulare una contro-offerta su Mps — ipotesi che potrebbe prendere la forma di un’operazione “carta contro carta” a seconda della determinazione degli azionisti e del supporto di partner come Crédit Agricoleche già detiene una quota significativa nel gruppo, intorno al 22%.

Una strada alternativa per il Banco consiste nel proseguire da solo o nell’approfondire un’aggregazione con la rete italiana di Crédit Agricole, una combinazione che secondo le valutazioni presentate nelle proposte consentirebbe di liberare sinergie e valore, creando un gruppo con capitalizzazione potenzialmente superiore ai 50 miliardi e sinergie stimate oltre 1,1 miliardi prima delle imposte.

Dimensione finanziaria e confronto con i competitor

Intesa si muove con una struttura patrimoniale robusta — un attivo vicino a quasi mille miliardi — che le conferisce capacità di operare su vasta scala. Sul fronte concorrente, Unicredit è invece impegnata in operazioni internazionali, mentre la presenza di asset come il credito al consumo di Compass e la partecipazione in Generali (circa il 13%) collocano mediatori e istituti in posizioni strategiche differenti nel panorama europeo.

Mps come pezzo centrale e scenari di valore

Monte dei Paschi conserva un potenziale di valore legato alle opzioni industriali cui è esposta: anche nello scenario definito “peggiore“, Mps può essere interpretata come un proxy di Intesa, offrendo esposizione a un’operazione che genera sinergie e crea valore. Nonostante una controfferta appaia al momento remota, non è esclusa la possibilità di un ritocco dell’offerta da parte degli attori coinvolti, come già accaduto in precedenti operazioni di mercato.

Le manovre degli ultimi giorni hanno acceso un riassetto che coinvolge non solo gli istituti direttamente interessati ma anche il quadro più ampio della finanza italiana, con ricadute possibili su partecipazioni rilevanti e sulla governance di grandi gruppi. In questo mosaico, il ruolo degli azionisti di peso e delle scelte strategiche dei board sarà determinante per l’evoluzione delle trattative.