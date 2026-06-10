Debito pubblico Italia al 137,1% del PIL nel 2025, 55,4 punti sopra la media UE

Il debito pubblico italiano ha raggiunto il 137,1% del PIL nel 2025, secondo i dati di Eurostat. Questo valore è 55,4 punti percentuali sopra la media dell’Unione Europea, che si attesta all’81,7%. L’Italia si conferma così tra i paesi con il debito più elevato rispetto al PIL nell’area UE.
Rispetto al 2024, il debito pubblico italiano è aumentato di 2,4 punti percentuali, passando dal 134,7% al 137,1%.
Questo incremento riflette una tendenza al rialzo che mantiene il debito italiano significativamente sopra la media europea.
Il dato evidenzia una divergenza significativa tra l’Italia e il resto dell’Unione Europea, con un debito pubblico che rimane un punto critico per le finanze pubbliche del paese. La distanza di 55,4 punti rispetto alla media UE sottolinea la necessità di politiche mirate per ridurre il rapporto tra debito e PIL.