Mercati milanesi: Mps corre e Intesa arretra mentre il Ftse Mib tiene

La seduta di Piazza Affari a Milano si è aperta con un clima di attesa che, dopo quasi tre ore di contrattazioni, ha virato in positivo: l’indice Ftse Mib è salito dello 0,2% fissandosi a 49.991 punti. Sul fronte del debito sovrano il divergente tra Btp e Bund rimane stabile a 77,1 punticon il rendimento del decennale italiano che si porta al 3,82% e quello tedesco al 3,05%il rendimento francese è attestato anch’esso al 3,82%segnalando tensioni coordinate sui titoli di Stato continentali.

Scacchi bancari: Intesa Sanpaolo, Mps, Mediobanca e il ruolo di Bper

La notizia dominante riguarda le mosse sul fronte delle banca d’affariIntesa Sanpaolo arretra nel paniere principale, scendendo intorno al 3,5%, mentre Mps registra un balzo superiore al 9-11% a seconda dei momenti della giornata. Il titolo di Rocca Salimbeni guadagna terreno e trascina con sé la partecipata Mediobancaanch’essa in forte progresso.

La strategia commerciale descritta da attori coinvolti prevede un riequilibrio significativo degli sportelli: una parte delle filiali di Mps verrebbe assegnata a Intesa Sanpaolo, mentre una quota rilevante andrebbe a Unipol e alla controllata Bperche nel corso della mattinata è salita di quasi il 5%. A valle di queste operazioni, la posizione di Ca’ de Sass su Mediobanca e sulla quota della compagnia assicurativa Generali potrebbe rafforzarsi.

Valutazione implicita e sconto dell’offerta

Con le quotazioni correnti, la valorizzazione implicita attribuita a Mps nell’operazione si è scontrata con il mercato: il valore per azione incorporato nell’offerta viene ora stimato a circa 9,752 eurodeterminando uno sconto implicito dell’ordine dello 0,2% rispetto ai prezzi di mercato. Questo gap ha contribuito alla corsa del titolo di Rocca Salimbeni e alla reazione degli operatori verso Intesa Sanpaolo.

Reazioni settoriali: energetici, tech e titoli industriali

L’aumento del prezzo del greggio ha avuto effetti immediati sul listino: il Wti è salito a circa 94,52 dollari al barilefavorendo i titoli del comparto energetico. Ne hanno beneficiato Saipem ed Enientrambi in progresso di oltre l’1% nella sessione, mentre istituti finanziari retail come Fineco hanno registrato acquisti dopo i dati sulla raccolta che hanno dato impulso anche a Mediolanum.

Nel segmento delle grandi capitalizzazioni sono emerse anche dinamiche differenziate: utili gli acquisti su PosteTim e Stmche hanno messo a segno rialzi moderati, mentre hanno segnato il passo alcuni gruppi industriali e della salute: DiasorinAmplifonBuzziStellanti e Fincantieri hanno registrato cali compresi tra circa l’1% e il 3%.

Piccole capitalizzazioni e outlier

Tra i titoli a minore capitalizzazione la volatilità è stata elevata: Met.Extra GroupMondo Tv e Carel Industries hanno ceduto terreno con ribassi superiori al 3-4%, mentre un caso contrario è stato rappresentato da Treviche ha messo a segno un progresso assai rilevante, nell’ordine del 13%.

Sul fronte internazionale, il contesto dei rendimenti e la risalita del petrolio hanno contribuito a plasmare un quadro in cui le scelte strategiche tra grandi banche e assicurazioni determinano movimenti a catena sui titoli collegati. In particolare, l’offerta di scambio e acquisto sul gruppo Mps ha innescato rialzi e ribassi differenziati che mostrano come il mercato stia ricalibrando le valutazioni sulle banche italiane e sulle partecipazioni incrociate.

L’andamento odierno riflette quindi sia elementi strutturali del settore finanziario italiano — con possibili ricomposizioni di sportelli e asset tra Intesa Sanpaolo, Unipol, Bper e Mps — sia fattori esterni come il prezzo delle materie prime che impattano direttamente sui titoli energetici. Gli operatori rimangono attenti all’evoluzione dei rendimenti sovrani e alle prossime mosse delle grandi protagoniste del mercato.