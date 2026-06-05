PharmaNutra, unica italiana nel segmento Euronext Tech Leaders

In un panorama tecnologico sempre più competitivo, PharmaNutra si distingue come l’unica società italiana e nutraceutica ad essere ammessa nel prestigioso segmento Euronext Tech Leaders. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo significativo per l’azienda, che continua a dimostrare la sua capacità di innovazione e crescita nel settore.

La revisione annuale del segmento ha portato all’inclusione di 12 nuove società europee, selezionate per la loro spinta innovativa e la forte crescita.

PharmaNutra si posiziona come un punto di riferimento nel comparto nutraceutico, grazie alla sua superiorità tecnologica e alla capacità di coniugare ricerca scientifica e sviluppo internazionale.

Un riconoscimento per l’innovazione tecnologica

Andrea Lacorte, presidente di PharmaNutra, ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo: “L’ingresso nel segmento Euronext Tech Leaders rappresenta un importante riconoscimento del valore dell’innovazione che da sempre caratterizza PharmaNutra.

Essere l’unica società italiana tra i nuovi ingressi e l’unica del comparto nutraceutico conferma la validità del nostro modello di crescita.”

Roberto Lacorte, vice presidente e amministratore delegato, ha aggiunto: “Far parte di questo segmento significa accrescere la nostra visibilità internazionale e rafforzare l’attrattività nei confronti di una comunità di investitori sempre più orientata verso aziende che fondano la propria crescita sull’innovazione tecnologica.”

L’importanza del segmento Euronext Tech Leaders

L’Euronext Tech Leaders Index è un ecosistema tecnologico che valorizza la visibilità e l’attrattiva delle aziende leader e ad alta crescita per gli investitori internazionali. Questo segmento, che ora include 113 gruppi, viene aggiornato annualmente e rappresenta un importante punto di riferimento per il settore tecnologico europeo.

La prossima revisione è prevista per giugno 2027, ma già da lunedì 22 giugno 2026, PharmaNutra entrerà a far parte di questo prestigioso gruppo. Questo ingresso non solo rafforza la posizione dell’azienda nel mercato, ma contribuisce anche a consolidare la competitività dell’Europa nel panorama tecnologico globale.

Il percorso di crescita di PharmaNutra

PharmaNutra ha sempre puntato sulla ricerca scientifica e sulle tecnologie proprietarie come pilastri del suo modello di crescita. L’ingresso nel segmento Euronext Tech Leaders è il riconoscimento di un percorso di sviluppo intrapreso con convinzione e determinazione.

L’azienda continua a investire nella creazione di valore sostenibileunendo innovazione tecnologica e crescita internazionale. Questo traguardo rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di PharmaNutra come società quotata, rafforzando la sua visibilità presso la comunità finanziaria e incoraggiando ulteriori sviluppi.