Le pensioni del mese di giugno 2026 sono un tema cruciale per chi deve riscuotere il pagamento dato che il 2 giugno è la Festa della Repubblica e vi è di mezzo il ponte, scopriamo quindi il calendario completo delle riscossioni e gli aumenti previsti per determinate categorie di soggetti pubblici e non.

Gli aumenti previsti dal mese di giugno

Innanzitutto vi sarà il riesame automatico delle pensioni di vecchiaia degli ex dipendenti pubblici (INDAP), liquidate nel 2024, in questo caso potrebbero esserci stati errori nell’erogazione degli importi e quindi possono essere applicati dei correttivi.

Inoltre vi sarà l’adeguamento dell’assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare destinato ai grandi invalidi. L’aumento prevede 500 euro in più per i medi invalidi e di 1000 euro in più per chi è gravemente invalido.

Non bisogna dimenticare gli arretrati non corrisposti dal periodo gennaio-maggio che saranno presenti all’interno del cedolino di questo mese.

Riscossione pensioni, il calendario completo

Il mese di giugno inizia nel mezzo del ponte per la Festa della Repubblica il 2 giugno, scopriamo quindi se vi saranno cambiamenti per chi deve ricevere la pensione o se questa sarà presente come solito al 1° del mese.

Per chi la riscuote tramite il conto corrente bancario la data resta il 1° giugno come stabilito dal calendario INPS. Diverso è il discorso di chi si deve recare in posta e ritirare la pensione in contanti – sino ad un massimo di 1000 euro – di seguito il calendario come riporta il sito specializzato QuiFinanza.it :