Da maggio 2026 nella busta paga dei lavoratori dipendenti è apparso un nuovo codice, che riporta il Ccnl di riferimento. Lo scopo è quello di controllare che il salario sia giusto.

Nuovo codice da inserire in busta paga: la novità da maggio 2026

Una piccola novità è arrivata nella busta paga di maggio dei lavoratori dipendenti.

Si tratta di una voce in più, che serve a favorire la trasparenza. Stiamo parlando del codice identificativo del Contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro. Nell’ultimo decreto Lavoro, il governo Meloni ha insistito sull’idea di “salario giusto”.

Ha lanciato dei bonus assunzioni riservati alle imprese che pagano almeno le somme minime previste dal Ccnl più rappresentativo di ciascun settore.

La presenza di questo codice in busta paga, prevista dallo stesso decreto, ha come obiettivo quello di semplificare la vita ai dipendenti, che possono scoprire subito qual è il loro Ccnl, e a coloro che devono effettuare i controlli.

Nuovo codice Ccnl in busta paga: dove si trova e a cosa serve

La posizione del codice Ccnl in busta paga potrebbe cambiare a seconda dell’azienda.

Tutto dipende dai programmi informatici usati per compilare il cedolino. Potrebbe riportare una dicitura come “contratto applicato” e in generale dovrebbe trovarsi nella parte iniziale del documento. Potrebbe trattarsi di un semplice codice alfanumerico oppure potrebbe anche esserci il nome del contratto.

L’uso dei codici per indicare i contratti è stata varata dal secondo governo Conte. Un modo più semplice per catalogarli e controllare le corrispondenze. Il governo Meloni ha deciso di usarli in busta paga da maggio, in modo che per il dipendente sia più semplice sapere quale sia il suo Ccnl. Questo permette di verificare che le somme pagate dall’azienda corrispondano a quelle previste dal contratto. Serve anche a contrastare i contratti-pirata, ovvero Ccnl stilati da piccoli sindacati poco rappresentativi, che prevedono condizioni peggiori rispetto a quelli più diffuse.