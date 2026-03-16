Trattamento integrativo 2026: guida completa su cos'è, a chi spetta e come funziona, con dettagli su importo massimo e condizioni.

Il trattamento integrativo 2026 è un contributo fiscale destinato ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Questo bonus, che integra il normale stipendio, viene riconosciuto direttamente in busta paga fino a 100 euro al mese, per un massimo di 1.200 euro annui. Ecco cos’è, a chi spetta e come funziona, seguendo le regole stabilite dalle fasce reddituali e dalle detrazioni fiscali.

Cos’è il trattamento integrativo 2026

Il trattamento integrativo rimane anche nel 2026 una delle principali agevolazioni in busta paga per lavoratori e lavoratrici dipendenti. Spesso chiamato “bonus Renzi”, pur non essendo più formalmente identificato con questo nome, il TIR consiste in un contributo aggiuntivo che integra lo stipendio. Come ricorda la normativa, il beneficio “integra il normale stipendio” ed è direttamente erogato dal datore di lavoro, che lo anticipa per conto dello Stato. Possono accedervi i lavoratori del settore pubblico e privato, i soci lavoratori di cooperative, coloro con contratti assimilati al lavoro dipendente e i percettori di alcune indennità come NASpI o cassa integrazione.

Trattamento integrativo 2026: come funziona e a chi spetta

L’importo massimo del trattamento integrativo è di 1.200 euro all’anno, equivalenti a circa 100 euro al mese, ma l’erogazione effettiva dipende dai requisiti reddituali. Per i redditi annui fino a 15.000 euro l’importo viene generalmente riconosciuto per intero, purché l’imposta lorda superi le detrazioni spettanti, mentre per chi percepisce tra 15.000 e 28.000 euro il bonus viene calcolato come differenza tra detrazioni e Irpef lorda, senza mai superare i 1.200 euro. Chi supera i 28.000 euro annui non ha diritto al trattamento, così come gli incapienti, ovvero chi ha redditi troppo bassi per generare imposta Irpef.

Il meccanismo del trattamento integrativo è automatico, ma prevede alcune precisazioni operative. Nei mesi di 31 giorni, il bonus corrisponde a 101,92 euro, mentre per quelli di 30 giorni scende a 98,63 euro, “in quote giornaliere proporzionate al periodo di lavoro nell’anno”. La legge di Bilancio 2025 ha confermato le fasce di reddito già previste, ma non ha ancora risolto la questione dei redditi tra 8.500 e 9.000 euro: chi rientra in questa fascia non percepisce i 100 euro mensili a causa dell’interazione con il nuovo taglio del cuneo contributivo, malgrado le promesse di un intervento ad hoc da parte del governo.

L’erogazione avviene generalmente mensilmente, ma è previsto un conguaglio annuale che verifica la corretta spettanza del bonus in base al reddito complessivo. In caso di superamento della soglia o mancato rispetto dei requisiti, l’importo versato viene recuperato attraverso la dichiarazione dei redditi. In alternativa, se il bonus non è stato riconosciuto durante l’anno, il lavoratore può richiederlo come rimborso finale all’Agenzia delle Entrate. Come sottolinea la normativa, il trattamento “non concorre alla formazione del reddito” e rappresenta quindi un aiuto concreto per ridurre il carico fiscale dei redditi medio-bassi.