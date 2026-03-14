Nel corso del 2025 ma anche negli anni precedenti diversi cittadini che godevano di agevolazioni per il reddito ISEE basso potevano usufruire di diversi bonus ma ora è arrivata una stretta decisiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, vediamo cosa è cambiato e quali Bonus sono stati oggetto di correzioni.

Bonus e l’applicazione per le famiglie

I Bonus oggetto di indagine fanno riferimento al voucher per il 2025 che quindi può essere usato anche per l’anno in corso, cioè il 2026, ma prima di queste verifiche per le persone vi era l’idea che questo potesse avere più applicazioni quindi sfruttare più volte l’agevolazione.

Un pensiero sbagliato ma che molte persone erano portate a fare, creando confusione e non pochi problemi per chi ha erogato il servizio. Di qui la decisione di provvedere alla correzione.

Difatti il bonus è applicabile una sola volta per gruppo familiare e su un determinato tipo di prodotto, senza la possibilità di cumularlo.

Oltre 300.000 italiani in guai seri

La mancata spiegazione porta ora oltre 300.000 italiani ad essere in difficoltà con l’applicazione del Bonus Elettrodomestici che è stato utilizzato per l’acquisto di un elettrodomestico presente all’interno della lista.

Come riportato da Il Sole 24 Ore la pre-compilata telematica permetterà di capire chi ha usufruito del Bonus Elettrodomestici, che tipo di prodotto ha comprato, oltre all’importo speso.

Se si ha compilato la dichiarazione a mano bisogna fare molta attenzione a non inserire i medesimi dati per il Bonus Mobili altrimenti si potrebbero subire contestazioni in virtù dell’incompatibilità dei due differenti servizi.