Trump in visita a Pechino: Xi propone aiuto per la crisi nello Stretto di Hormuz

Trump e Xi hanno concordato su un ruolo cinese nella crisi del Golfo; il Pentagono sospende un dispiegamento e il Centcom rivede alcune stime sulla capacità militare iraniana

La visita di Donald Trump a Pechino ha acceso nuovamente i riflettori sulla crisi nel Golfo persico: secondo il presidente degli Stati Uniti, il leader cinese Xi Jinping si è detto disponibile a favorire la riapertura dello Stretto di Hormuz e ha assicurato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari a Teheran. Il colloquio è stato presentato come un rilancio delle relazioni bilaterali, con inviti ufficiali e gesti simbolici che cercano di raffreddare le tensioni internazionali.

Nel frattempo la situazione sul piano militare e diplomatico resta fluida: il Pentagono ha sospeso il movimento in Europa di circa 4.000 soldati della brigata Black Jack, mentre il Centcom ha diffuso valutazioni contrastanti sulla capacità bellica dell’Iran. Le dichiarazioni pubbliche, le reazioni regionali e le iniziative multilaterali disegnano uno scenario complesso in cui diplomazia ed esercitazioni si intrecciano.

Offerta cinese e obiettivi diplomatici

Secondo quanto riportato, il presidente Trump ha riferito che Xi ha offerto un aiuto concreto per garantire la libera circolazione nello Stretto di Hormuz, definendolo un tassello importante per la stabilità energetica globale. La proposta di Pechino è stata illustrata come un tentativo di mediazione e di cooperazione strategica fra due grandi potenze: da un lato la necessità di proteggere le rotte marittime energetiche, dall’altro la ricerca di strumenti per evitare un’escalation militare.

Spin politico e garanzie reciproche

Nel corso delle conversazioni è emersa anche la promessa, attribuita a Xi, di non fornire armi a Teheran, un punto che Washington ha sottolineato per legittimare l’auspicio di un ruolo più attivo della Cina nella de-escalation. Il Segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, ha ribadito la speranza che Pechino eserciti pressione su Iran per contenere le attività nella regione, collegando la diplomazia a interessi economici e di sicurezza internazionale.

La dimensione militare: sospensioni e valutazioni

Sul fronte operativo, il blocco temporaneo del dispiegamento della brigata Black Jack partita dal Texas verso la Polonia ha segnato una pagina importante: parte dell’equipaggiamento era già stata inviata, ma l’ordine di sospendere il trasferimento riflette la cautela americana nel riorientare forze e risorse. Parallelamente, il Centcom ha diffuso resoconti sullo stato delle capacità iraniane, dichiarando da un lato di aver neutralizzato numerosi asset marittimi e mine e dall’altro contestando alcune stime sulla disponibilità di missili e lanciatori.

Contraddizioni nelle cifre e nella narrazione

Il capo del Centcom, l’ammiraglio Brad Cooper, ha definito «non accurate» alcune valutazioni diffuse circa la conservazione del 70-75% delle riserve missilistiche iraniane, segnando una distinzione tra dati d’intelligence e interpretazioni politiche. La coesistenza di cifre alte sulla neutralizzazione di navi e mine e, al contempo, di smentite su percentuali di armi rimaste, mette in evidenza le difficoltà nel disporre di dati univoci durante operazioni complesse.

Reazioni regionali e impatto sulla navigazione

La crisi ha scatenato risposte diplomatiche e military-ready a livello regionale: il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sostenuto che il regime iraniano sarebbe «più debole che mai», mentre Teheran ha denunciato azioni che definisce di «espansionismo illegale». Nel contempo, alcune capitali europee, come la Germania, hanno valutato la partecipazione a una possibile missione internazionale per proteggere la libertà di transito nello Stretto di Hormuz, offrendo mezzi antisommergibile e capacità di contro-mina in un quadro che richiede una base giuridica e un mandato chiari.

Sul piano economico, la paralisi parziale del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz ha già influenzato i mercati energetici, alimentando preoccupazioni per i prezzi del petrolio e del gas naturale liquefatto. Le mosse diplomatiche tra Washington e Pechino, la sospensione di truppe e le valutazioni sui sistemi d’arma creano un quadro dinamico in cui la navigazione e la sicurezza energetica restano al centro delle negoziazioni internazionali.