Svitolina avanti a Roma: finale con Gauff agli Internazionali

Svitolina ha eliminato Swiatek in una sfida equilibrata, mentre Gauff ha dominato Cîrstea: il confronto finale promette intensità

ROMA, 15 MAG — Il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia è arrivato alle battute decisive: Elina Svitolina ha conquistato l’accesso alla finale superando Iga Swiatek in tre set, mentre Coco Gauff ha fatto lo stesso dall’altra parte del tabellone dopo la vittoria sulla rumena Sorana Cîrstea. Nel racconto che segue esaminiamo i momenti chiave dei due incontri e proviamo a delineare gli scenari della partita che assegnerà il titolo.

Le cifre parlano chiaro e aiutano a capire il valore delle prestazioni: la semifinale tra Svitolina e Swiatek si è chiusa sul punteggio di 6-4, 2-6, 6-2 in 2 ore e 13 minuti; quella tra Gauff e Cîrstea si è risolta in due set, 6-4, 6-3, in 1 ora e 18 minuti. Questi numeri riflettono non solo resistenza fisica ma anche capacità tattiche e gestione dei momenti critici.

La partita decisiva di Svitolina

Nel confronto contro Swiatek, la ucraina ha saputo imporre il proprio ritmo alternando spinta da fondo e astuzia tattica. Il primo set si è chiuso 6-4 a favore di Svitolina grazie a qualche break ottenuto nei momenti giusti e a un servizio più consistente nei game conclusivi. Swiatek, numero 3 del mondo e quarta testa di serie, ha risposto con autorevolezza nel secondo set, dominando 6-2 e rimettendo in discussione l’incontro, ma Svitolina ha ripreso il controllo nel parziale decisivo.

Punti chiave e svolte del match

I turning point della semifinale sono stati i game in cui Svitolina ha strappato la battuta all’avversaria, mostrando lucidità nelle fasi di pressione. La partita ha evidenziato come il ritmo e la capacità di cambiare profondità dei colpi possano determinare gli scambi più importanti: nel terzo set la continuità di profondità di Svitolina e qualche errore forzato di Swiatek hanno fatto la differenza. In termini di classifica, la vittoria della numero 10 del mondo (settima testa di serie) rappresenta un risultato significativo a livello di fiducia in vista della finale.

Il cammino di Gauff verso la finale

Coco Gauff, quarta giocatrice del mondo e terza testa di serie del tabellone, ha affrontato Sorana Cîrstea con concretezza e costanza. La statunitense ha chiuso la semifinale in due set, 6-4, 6-3, sfruttando i momenti di pressione per costruire i suoi break e limitando gli errori nei game importanti. La partita, terminata in 1 ora e 18 minuti, ha mostrato una Gauff intensa nei movimenti, aggressiva in risposta e capace di imporre il proprio gioco soprattutto nei punti più corti.

Cosa aspettarsi nella finale

La sfida tra Svitolina e Gauff mette di fronte due profili diversi: la prima fa della solidità e dell’intelligenza tattica i suoi punti forti, la seconda punta su potenza, freschezza atletica e incisività nel gioco da fondo campo. Il confronto sarà probabilmente deciso dalla capacità di entrambe di gestire i punti chiave e di variare il pattern degli scambi per rompere il ritmo dell’avversaria. In palio non c’è solo il titolo degli Internazionali d’Italia, ma anche un’importante conferma di status in vista dei tornei successivi.

In sintesi, la semifinale di Svitolina contro Swiatek e la prestazione di Gauff contro Cîrstea hanno tracciato due percorsi differenti ma entrambi convincenti verso la finale. La partita conclusiva promette tensione, scambi prolungati e momenti di grande qualità tecnica: gli appassionati potranno assistere a uno scontro tra esperienza tattica e dinamismo giovane, con entrambi i volti in grado di esibire colpi risolutivi nei punti più delicati.