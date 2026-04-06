Garin elimina Arnaldi: il sanremese fuori subito al torneo di Montecarlo

Il torneo al Country Club del Principato di Monaco propone da subito risultati significativi: nel terzo incontro sul Court De Massy il 25enne di Sanremo, Matteo Arnaldi, ripescato in tabellone come lucky loser, esce al primo turno dopo la sconfitta per 6-2 6-4 contro il cileno Cristian Garin. La partita, valida per il Rolex Monte-Carlo Masters e per il circuito ATP Masters 1000, si è disputata sulla terra rossa e si è conclusa in meno di un’ora e mezza.

Il risultato certifica una serata difficile per l’azzurro, che non è riuscito a trovare continuità al servizio e ha pagato a caro prezzo gli scambi pesanti imposti dall’avversario. Per Garin, invece, è una conferma di efficacia sulle superfici lente e il proseguimento di una stagione che, pur non brillante, regala un secondo successo in un main draw nel 2026. Il montepremi del torneo è di 6.309.095 euro, sfondo prestigioso per questo primo confronto stagionale sul rosso.

Come si è svolta la partita

Il match è stato praticamente deciso nel primo set, dove il cileno ha mosso il punteggio con maggiore incisività. Dopo un lungo game d’apertura che ha visto Arnaldi perdere la battuta alla quarta palla-break, Garin ha consolidato il vantaggio sfruttando la maggiore pesantezza dei colpi e un gioco più vario. Il primo parziale si è chiuso 6-2 grazie anche alla capacità del 29enne di gestire i momenti chiave e di mettere pressione con risposte profondo.

Il secondo set e i momenti chiave

La seconda frazione è stata più combattuta: Arnaldi ha provato a rientrare con un diritto vincente che ha procurato due palle-break nel secondo game, approfittando anche di un doppio fallo di Garin. Tuttavia il ligure non è riuscito a mantenere il turno di servizio che seguiva, e il cileno ha reagito con tre chiusure sotto rete che hanno ribaltato il punteggio. Nel finale Garin ha recuperato un contro-break, si è ripreso il vantaggio e ha chiuso 6-4 con una prima potente che ha costretto l’azzurro all’errore in risposta.

Statistiche e numeri

Nel complesso i dati raccontano la differenza nello scambio: Cristian Garin ha chiuso con 16 vincenti e 19 errori non forzati, mentre Matteo Arnaldi ha messo a referto 16 vincenti ma ha pagato con 30 gratuiti. La gestione dei break è stata determinante: Garin è stato più efficace nei momenti critici, ha sfruttato le palle-break e ha mantenuto più solidità nei game al servizio. L’incontro ha visto anche soluzioni a rete decisive, con il cileno abile nelle chiusure sotto rete nei momenti di pressione.

Analisi dei colpi e delle soluzioni tattiche

La partita ha evidenziato la differenza di profondità e rotazione della palla: i colpi di Garin sono stati spesso più lavorati e pesanti, complicando le risposte di Arnaldi. L’azzurro ha provato a variare con drop-shot e volée, ma non è riuscito a concretizzare i momenti di vantaggio e ha sofferto i passanti avversari. Anche alcuni errori al servizio, inclusi doppi falli nei momenti cruciali, hanno inciso sul risultato finale.

Contesto stagione e prospettive

Per Matteo Arnaldi, 25 anni e n.107 del ranking ATP, Montecarlo resta un tabù: si tratta della terza presenza nel main draw e dell’ennesima eliminazione al debutto, dopo gli stop contro Nagal nel 2026 e Gasquet nel 2026. In questa stagione Arnaldi, frenato anche da un problema alla caviglia sinistra, non è riuscito a superare il primo turno in nessun main draw finora, perdendo tutti i cinque match disputati. Il ritiro tecnico fisico e la gestione dell’infortunio diventano elementi chiave da affrontare nelle prossime settimane per recuperare fiducia e condizione.

Per Cristian Garin, che ha conquistato l’accesso dal tabellone di qualificazione e ha colto il successo per 6-2 6-4, è invece un segnale positivo: è la sua seconda vittoria in un main draw del 2026 dopo il successo nel torneo di casa, e rappresenta una conferma della sua competitività sulla terra. Garin torna a brillare nel Principato dopo la prima partecipazione del 2026, quando fu eliminato da Stefanos Tsitsipas, poi vincitore del torneo.

Conclusioni

La sconfitta di Arnaldi mette in evidenza la necessità di lavorare sia sul piano fisico sia su quello mentale per invertire la tendenza della stagione, mentre Garin potrà sfruttare la vittoria per guadagnare fiducia e proseguire il cammino nel tabellone. Restano spunti interessanti per entrambi: da una parte la necessità di gestione dell’infortunio e continuità per l’azzurro, dall’altra l’occasione per il cileno di rilanciarsi nel circuito su una superficie che lo premia.