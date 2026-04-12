Sinner supera Alcaraz a Montecarlo e riconquista il primo posto Atp

Il tennis italiano celebra un nuovo primato: Jannik Sinner ha superato Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 del Principato, imponendosi con il punteggio di 7-6(5), 6-3. La vittoria, arrivata domenica 12 aprile, completa una striscia di successi che include anche Indian Wells e Miami, la cosiddetta Sunshine Double, e segna un salto decisivo nella classifica mondiale.

Oltre al trofeo, in palio c’era la leadership Atp: con il trionfo nel Principato Sinner è tornato numero 1, riconquistando la vetta dopo 66 settimane. L’azzurro ora guida la graduatoria con 13.400 punti, mentre Alcaraz scende a 13.240 punti. Dietro a questi numeri si leggono storie diverse: lo spagnolo difendeva i 1.000 punti ottenuti l’anno precedente a Montecarlo, mentre Sinner lo scorso anno non aveva partecipato al torneo a causa della sospensione legata al caso Clostebol.

La finale e i numeri del match

Il confronto sul campo Rainier III è stato teso e deciso nei dettagli. Il primo set si è risolto al tie-break, dove Sinner ha trovato la prima al momento giusto e ha saputo gestire gli scambi più lunghi, mentre il secondo parziale ha visto l’italiano allungare sul 6-3. Nel complesso la partita ha offerto molti colpi spettacolari e qualche errore da entrambe le parti: i vincenti sono rimasti contenuti, a dimostrazione dello scontro tattico tra i due, e la qualità del servizio ha spesso fatto la differenza nei game più importanti.

Momenti chiave

I momenti decisivi sono arrivati nei game di risposta e nei punti immediatamente precedenti ai due tie-break. Sinner ha strappato vantaggi con risposte profonde e coraggio in avanzamento, costringendo Alcaraz a scelte rischiose. Il tie-break del primo set è stato l’istante in cui l’azzurro ha dimostrato maggiore freddezza: con colpi incisivi e pochi frangenti di esitazione ha preso il controllo psicologico dell’incontro, poi consolidato con break determinanti nel secondo set.

Statistiche salienti

Sul piano dei numeri, il confronto non ha premiato nettamente uno dei due contendenti ma ha evidenziato alcuni aspetti tecnici: gli errori non forzati sono rimasti contenuti e il computo dei vincenti è stato simile, segno di scambi spesso lunghi e strategici. Nel tie-break la percentuale di prime di servizio di Sinner si è rivelata decisiva e ha consentito punti diretti nei momenti cruciali; anche qualche doppio fallo dello sfidante ha fatto la differenza nel finale.

Le conseguenze sulla classifica Atp

Il successo a Montecarlo ha modificato la geografia della classifica: Sinner è salito al vertice con 13.400 punti, scavalcando Alcaraz fermo a 13.240 punti. Questa dinamica nasce anche dalla gestione dei punti da difendere: lo spagnolo arrivava al torneo del Principato con i 1.000 punti dell’anno precedente in bilancio, mentre Sinner ha potuto capitalizzare il suo momento positivo dopo aver conquistato la Sunshine Double. La classifica resta però in bilico: Alcaraz può riprendersi la vetta in tempi rapidi se riuscirà a imporsi nel torneo di Barcellona, dove partirà da favorito come prima testa di serie.

Cosa cambia per Sinner e per il circuito

Il ritorno di Sinner al ruolo di numero 1 ha implicazioni sportive e psicologiche. Per l’italiano è la conferma di una crescita costante e la ricompensa di una serie di risultati importanti che gli hanno permesso di costruire fiducia e ritmo competitivo. Per il circuito significa un nuovo equilibrio tra giovani campioni: la leadership Atp può ora alternarsi più rapidamente, specialmente sui circuiti che privilegiano superfici diverse. In prospettiva, la rincorsa al grande slam stagionale e la possibilità di scambi di posizione in classifica renderanno le prossime settimane particolarmente coinvolgenti.