Sabalenka vince il WTA Miami e completa lo Sunshine Double; Bolelli e Vavassori campioni nel doppio

Il 28 marzo 2026 ha visto alternarsi emozioni diverse: sul cemento di Miami il tennis internazionale ha regalato due titoli significativi, mentre a Milano una situazione d’emergenza ha mobilitato i soccorsi. In Florida la bielorussa Aryna Sabalenka ha alzato il trofeo del WTA Miami in una finale combattuta contro la statunitense Coco Gauff, mentre in campo maschile-doppio gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo dell’Atp Miami. In città, invece, un incendio in un condominio di Milano ha richiesto l’intervento di più squadre dei Vigili del fuoco.

La finale femminile: Sabalenka supera Gauff

Sul centrale di Miami la partita è stata un confronto di potenza e nervi: Sabalenka ha prevalso su Coco Gauff con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 in 2h11′. L’incontro ha alternato fasi di dominio della bielorussa e repliche incisive della statunitense, con scambi prolungati e palle break decisive interpretate meglio dalla numero uno del mondo nei momenti finali. Con questo successo Sabalenka ha completato il cosiddetto Sunshine Double, avendo già vinto il torneo di Indian Wells, un risultato che sintetizza continuità di rendimento sulle superfici hard del circuitone.

Parole dopo la vittoria

Al termine della cerimonia la campionessa ha ringraziato il pubblico spiegando che il supporto l’ha spinta a migliorare: «Mi avete spinta a diventare una giocatrice migliore», ha detto, invitando i tifosi a non smettere di sostenere il torneo. Dall’altra parte Gauff ha ammesso il rammarico per non aver chiuso la partita ma ha sottolineato la soddisfazione per l’esperienza positiva: ha definito la settimana ricca di emozioni e ha elogiato l’energia del pubblico presente in ogni giornata.

Trionfo azzurro nel doppio: Bolelli e Vavassori

Nello stesso torneo, ma nel tabellone maschile di doppio, la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha messo a segno una finale convincente contro il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henri Patten, imponendosi per 6-4, 6-2. Teste di serie numero 7, gli azzurri hanno controllato i turni di battuta e capitalizzato le occasioni sui servizi avversari, portando a casa il titolo che rappresenta il primo trionfo in carriera a livello Atp 1000 per la coppia.

Il valore del successo

Per Bolelli e Vavassori si tratta del nono titolo complessivo in carriera per entrambi, e del secondo successo stagionale dopo l’Atp 500 di Rotterdam, ma soprattutto del primo all’interno di un Masters 1000. Questo risultato rafforza il ruolo dell’Italia nel panorama del doppio maschile e conferma la solidità della coppia in competizioni di alto livello, con prospettive positive per la stagione.

Incendio in un condominio a Milano: intervento dei soccorsi

La notizia dell’incendio in via Luigi Menabrea, a Milano, ha contrapposto alle celebrazioni sportive un’azione tempestiva di emergenza. Secondo le informazioni raccolte, le fiamme sono divampate in un appartamento del quarto piano di una palazzina di cinque piani e si sono propagate in breve tempo anche al quinto. Il tetto dell’edificio è risultato parzialmente collassato: si è reso necessario evacuare tutti i condomini presenti nei diversi appartamenti per motivi di sicurezza.

Le operazioni e la situazione sul posto

Sul luogo sono intervenute sei squadre dei Vigili del fuoco e circa 30 operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento e soccorso; le fiamme sono state circoscritte e sono iniziate le attività di bonifica per rimuovere i fumi e verificare la stabilità delle strutture. Al momento non risultano persone ferite o intossicate. Sul posto hanno operato anche il 118 e la polizia locale per assistere i residenti e gestire la viabilità nei pressi della zona interessata.

Il 28 marzo 2026 rimarrà dunque una giornata di contrasti: da un lato il successo di atleti che hanno caratterizzato il circuito mondiale del tennis, dall’altro la pronta risposta dei servizi pubblici a tutela della sicurezza civile. Le vittorie sportive e l’intervento dei soccorsi ricordano due facce della cronaca, entrambe centrali per il racconto del giorno.