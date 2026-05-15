Fondi dal banchiere arrestato: Flávio Bolsonaro conferma il passaggio attraverso un fondo USA per Dark Horse

Flávio Bolsonaro cambia versione: i versamenti di Daniel Vorcaro sarebbero transitati attraverso un fondo USA gestito dall'avvocato del fratello, ma secondo il senatore le risorse sono state impiegate interamente per il film Dark Horse

La vicenda che coinvolge la famiglia Bolsonaro ha assunto un nuovo sviluppo dopo che Flávio Bolsonaro, senatore e figura di spicco nel panorama politico brasiliano, ha riconosciuto il passaggio di somme destinate al lungometraggio dedicato a suo padre attraverso un fondo registrato negli USA. Questa ammissione segue giorni di smentite e alimenta dubbi sull’origine e sull’impiego dei capitali, sollevando interrogativi legali e politici che si sommano alle già delicate situazioni giudiziarie dei protagonisti.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, i pagamenti sarebbero stati effettuati da Daniel Vorcaro, proprietario dell’istituto bancario coinvolto in indagini complesse, e instradati tramite società e veicoli finanziari collegati all’entourage dei Bolsonaro. La notizia, ampliata da documenti e intercettazioni diffuse dalla stampa investigativa, innesta un ulteriore elemento nella discussione pubblica sulla trasparenza dei finanziamenti a progetti culturali legati a personaggi politici.

La versione del senatore e la difesa ufficiale

Intervistato da un’emittente nazionale, Flávio Bolsonaro ha dichiarato che i flussi monetari individuati sono effettivamente transiti attraverso un fondo negli USA amministrato dall’avvocato del fratello Eduardo, ma ha precisato che le somme non sarebbero servite a sostenere spese personali o attività private dei familiari.

La linea difensiva insiste sul concetto di destinazione esclusiva: secondo il senatore, tutte le risorse sono state impiegate per la realizzazione del film, una spiegazione che mira a separare l’aspetto produttivo dalle contestazioni giudiziarie in corso.

Dettagli sul canale finanziario

I report investigativi riportano che una parte consistente dei versamenti — circa 61 milioni di reais — sarebbe stata erogata tra febbraio e maggio 2026, nell’ambito di un accordo complessivo indicato in 134 milioni di reais. Queste cifre, convertite anche in valuta estera negli articoli, sono al centro della ricostruzione che coinvolge società veicolo e fondi collegati a persone vicine alla famiglia. La presenza di un veicolo finanziario registrato negli USA è vista come elemento che complica le verifiche e richiederà probabilmente cooperazione internazionale per chiarire i movimenti.

Le inchieste e le accuse a carico del banchiere

Il proprietario del gruppo bancario coinvolto è attualmente detenuto con accuse che comprendono frode finanziaria, riciclaggio e corruzione. Le autorità hanno proceduto ad arresti e sequestri mentre emergono ipotesi su operazioni pluriennali e schematiche complesse. Nel frattempo, lo stesso Vorcaro avrebbe avviato trattative per eventuali accordi con la giustizia, misura che potrebbe rivelare ulteriori contatti e dinamiche legate ai finanziamenti destinati al film.

Prove diffuse e materiale pubblicato

La pubblicazione di audio, scambi di messaggi e documenti bancari da parte di media d’inchiesta ha alimentato il caso: in alcune registrazioni il senatore manifesterebbe preoccupazione per ritardi nei pagamenti e per l’impatto sull’immagine internazionale del progetto con attori stranieri coinvolti. Il ruolo dell’informazione investigativa, già noto per il rilascio di materiali in inchieste passate, è stato determinante nel portare alla luce il percorso dei fondi e nel forzare una reazione pubblica da parte dei protagonisti.

Conseguenze politiche ed economiche

La rivelazione ha avuto ripercussioni immediate nel mondo politico e sui mercati: il senatore ha convocato riunioni con i vertici del suo partito per valutare strategie di contenimento, mentre commentatori e avversari hanno sollevato dubbi sulla trasparenza della raccolta fondi. Gli analisti finanziari hanno osservato movimenti di mercato in risposta alle notizie, segnalando come percezioni di rischio politico possano riverberarsi sulla valuta e sulla fiducia degli investitori, soprattutto in un contesto elettorale già segnato da forti tensioni.