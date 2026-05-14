Un tir carico di casse d’acqua si è ribaltato sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, causando rallentamenti al traffico e un ferimento.

Un incidente lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, sulla tratta Salerno-Reggio Calabria, ha coinvolto nella mattinata odierna un autoarticolato tra Campagna ed Eboli. Il ribaltamento del mezzo pesante ha provocato la dispersione del carico e rallentamenti alla circolazione, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e della Polizia Stradale per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza della carreggiata.

Tir si ribalta sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: bottiglie d’acqua invadono la carreggiata

Lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli, si è verificato un incidente stradale al chilometro 47, poco prima dello svincolo di Eboli. Un autoarticolato, che trasportava casse di acqua in bottiglia, ha perso il controllo ribaltandosi sulla carreggiata.

L’impatto ha provocato la dispersione del carico, con numerose confezioni finite sull’asfalto e conseguente intralcio alla circolazione. L’episodio, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: tir si ribalta, disagi alla circolazione e un ferito

Come riportato da Salerno Today, la Centrale Operativa del 118 ha inviato rapidamente un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi, i cui volontari hanno prestato assistenza al conducente del mezzo pesante.

L’uomo, rimasto ferito in modo lieve, è stato poi trasferito all’ospedale di Eboli per gli accertamenti sanitari necessari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre al personale addetto alla rimozione del materiale disperso e alla messa in sicurezza della carreggiata. Le operazioni di pulizia e ripristino hanno causato rallentamenti temporanei al traffico, che è tornato gradualmente regolare dopo la rimozione del mezzo e del carico. Le cause del ribaltamento restano ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.