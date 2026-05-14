La donna, di dieci anni più piccola di Sempio, era stata ascoltata: ecco cosa aveva raccontato.

Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco sono emersi nuovi verbali e testimonianza che aiutano a delineare il profilo di Andrea Sempio, accusato dai pm di essere lui l’assassino di Chiara Poggi. Spunta anche un bigliettino dello stesso 38enne sull’ultimo incontro con la sua ex compagna.

Delitto di Garlasco, il biglietto di Sempio sull’ex compagna: “Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa”

In attesa di capire le mosse della difesa di Andrea Sempio, emergono nuovi particolari sul 38enne. Al centro dell’attenzione un appunto trovato a casa di Sempio, data novembre 2022, nel quale si leggeva un riferimento all’ultimo incontro con una donna, col la quale aveva avuto una relazione di tre anni, e alla sensazione che lei avesse paura.

L’ex compagna di Sempio è stata ascoltata. Ecco cosa aveva detto.

Delitto di Garlasco: il racconto dell’ex compagna di Andrea Sempio

L’ex compagna di Andrea Sempio è stata ascoltata per un’audizione lo scorso luglio. La donna ha raccontato di aver avuto una relazione con il 38enne per tre anni, dopo averlo conosciuto in un locale a Vigevano nel 2014.

I due si sarebbero visti l’ultima volta nel 2022, quando Sempio scrisse poi il bigliettino. Il Corriere della Sera ha riportato che gli inquirenti avrebbero chiesto alla donna del biglietto, con lei che avrebbe spiegato che la frase era probabilmente legata al fatto che durante l’incontro lei era fidanzata con un altro ragazzo e aveva paura perché non voleva essere vista in compagnia dell’ex. La loro relazione si sarebbe conclusa per divergenze sul loro futuro.