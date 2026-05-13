Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in casa a Cefalù. Il corpo era già in avanzato stato di decomposizione. La moglie sarebbe rimasta a vegliarlo per ore.

Uomo trovato morto a Cefalù: deceduto da giorni

Giuseppe Longo, un uomo di 71 anni di Cefalù, è stato trovato morto in casa, già in avanzato stato di decomposizione, con la moglie al suo fianco a vegliarlo.

La macabra scoperta è stata fatta dai Carabinieri di Cefalù in un appartamento situato in via Spinuzza, poco distante dal lungomare. Per riuscire a entrare nell’abitazione è stato necessario chiamare i vigili del fuoco.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe deceduto per cause naturali. La Procura ha deciso di aprire un fascicolo e disporre l’autopsia per fare chiarezza sulla vicenda e valutare anche il ruolo della moglie, che sarebbe rimasta accanto al marito diverse ore prima di lanciare l’allarme al 112 e chiedere aiuto.

Uomo trovato morto in casa: la moglie al suo fianco per ore

Sul luogo sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori del 118, intervenuti anche per la moglie dell’uomo deceduto. La donna era in stato confusionale ed è stata portata all’ospedale Giglio per tutti gli accertamenti del caso.

La donna verrà sottoposta a varie valutazioni da parte dei medici e quanto uscirà dall’ospedale verrà ascoltata dai carabinieri e dalla Procura per avere alcuni chiarimenti.

Lo scopo è quello di riuscire a ricostruire quanto accaduto prima del decesso dell’uomo.