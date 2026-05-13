Argentina, in migliaia protestano contri i tagli alle università

Buenos Aires, 13 mag. (askanews) – Decine di migliaia di argentini sono scesi in piazza a Buenos Aires per protestare contro i drastici tagli ai bilanci delle università pubbliche decisi dal presidente anarco-capitalista Javier Milei. “Futuro in vendita” si legge su un cartello che mostra l’immagine di Milei e del suo capo di gabinetto, Manuel Adorni.”Per fortuna mi manca solo un anno alla laurea, ma non so se ci riuscirò, e i miei compagni di corso lo sanno ancora meno.

È una situazione terribile. I professori devono essere pagati adeguatamente e i fondi per le infrastrutture devono essere stanziati in modo che ci siano le condizioni edilizie necessarie e gli stipendi adeguati per permettere alle lezioni di proseguire normalmente”, denuncia uno studente di medicina, Tomas Fernandez.Questa è la quarta grande manifestazione contro i tagli al bilancio universitario da quando Milei si è insediato nel dicembre 2023 e arriva il giorno dopo si è appreso che il suo governo sta pianificando ulteriori tagli alla spesa per l’istruzione e la sanità.