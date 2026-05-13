stopbobyshaming, al via campagna nazionale di sensibilizzazione

Milano, 13 mag. (askanews) – Non si prende in giro, non si perseguita, non si emargina nessuno per il suo aspetto fisico. Sono comportamenti che possono generare conseguenze gravissime. “La vergogna è negli occhi di chi offende” è lo slogan della prima campagna nazionale di sensibilizzazione contro il “bodyshaming”, promossa dalla deputata Martina Semenzato, prima firmataria della legge che lo scorso anno ha istituito nel 16 di maggio di ogni anno la Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone.

“Il fenomeno del bodyshaming – afferma Semenzato – è diventato una vera stortura sociale. Vogliamo promuovere, soprattutto fra i giovani, una cultura del rispetto. Per far comprendere la gravità dei comportamenti denigratori, mostrando le gravi conseguenze fisiche, emotive, relazionali e sociali che possono causare”.Il colore simbolo della campagna è il fucsia, scelto per rappresentare l’ottimismo e l’accettazione.

La campagna affronta il tema del bodyshaming attraverso un video di immagini imperfette, volutamente distorte, che escono fuori dai canoni della bellezza tradizionale e stereotipata, spesso socialmente costruita e imposta.La campagna nazionale toccherà l’intera penisola e si articolerà in 25 tappe.