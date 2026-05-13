A Vienna tutti pazzi per Eurovision, la festa nelle strade

Vienna, 13 mag. (askanews) – Karaoke, cabine fotografiche e abiti scintillanti: il villaggio dell’Eurovision di fronte al Municipio di Vienna accoglie fan provenienti da tutta Europa, e persino da altri continenti, dopo l’inizio della prima semifinale. Appassionati, veterani del festival ma anche nuovi fa hanno preso d’assalto la capitale austriaca per una grande festa di musica e fratellanza.

Quest’anno ricorre la 70esima edizione dell’Eurovision, il più grande evento musicale televisivo dal vivo al mondo, che, nonostante lo sfarzo, è in parte oscurato dal boicottaggio di cinque paesi a causa della partecipazione di Israele.