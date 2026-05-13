Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia è pronta a riprendere la produzione nucleare. L’annuncio è arrivato durante il Premier time al Senato.

L’annuncio in Senato di Giorgia Meloni sulla produzione nucleare

L’Italia è pronta a “riprendere la produzione nucleare“, ha dichiarato Giorgia Meloni nella giornata di oggi, mercoledì 13 maggio, durante il Premier time al Senato.

La politica ha parlato di un “quadro internazionale particolarmente complesso in cui le tensioni geopolitiche incideranno, come stanno già facendo sulla crescita economica“.

La premier ha riportato che una delle questioni aperte è quella energetica e ha fatto un annuncio molto importante. “Approfitto per dire che entro l’estate sarà approvata la legge delega e saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia“.

Giorgia Meloni sulla ripresa della produzione nucleare: gli italiani hanno ribadito il rifiuto

Le centrali nucleari in Italia erano state bloccate nel 1987, dopo la bocciatura al referendum indetto a seguito del disastro di Chernobyl. Pochi anni dopo la produzione di energia venne fermata. Gli italiani hanno ribadito il rifiuto del nucleare e delle leggi che ne avrebbero permesso il ritorno dopo l’incidente nella centrale giapponese di Fukushima.

Secondo l’annuncio di Giorgia Meloni, però, sarebbe arrivato il momento di “riprendere la produzione nucleare“. La premier ha ribadito che il governo lavora dall’inizio sulla questione energetica e che entro l’estate verranno approvati dei decreti necessari per intraprendere questa strada.