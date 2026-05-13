Il GF Vip ha dato una notizia ad Antonella Elia e Alessandra Mussolini, chiedendo loro di informare tutti gli inquilini.

La finale è ormai vicina e il Grande Fratello Vip ha preso una drastica decisione che ha deciso di comunicare ad Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

GF Vip: la novità comunicata ad Antonella Elia e Alessandra Mussolini

A un passo dalla finale del Grande Fratello Vip, la tensione nella casa è sempre più forte.

Venerdì 15 maggio verrà ufficialmente eletto il quarto finalista, tra Renato Biancardi e Raul Dumitras. I concorrenti, intanto, si sono dovuti dedicare alla scelta del personal shopper che si dovrà occupare della loro spesa. La notizia è stata data ad Antonella Elia e Alessandra Mussolini, che sono stati invitati a raggiungere i coinquilini per leggere un comunicato ufficiale.

“Cari concorrenti, grazie alla vittoria di Antonella e Alessandra, la vostra ultima spesa sarà davvero speciale. Preparatevi a scegliere tra personal shopper d’eccezione. Scegliete con attenzione” è stato l’annuncio del Grande Fratello Vip.

GF Vip, comunicazione ufficiale: la scelta dei concorrenti

Le opzioni tra cui scegliere sono state Dario Cassini, Nicolò Brigante e Giovanni Calvario.

Il gruppo si è confrontato e ha cercato di capire quale fosse la scelta più vantaggiosa tra gli ex gieffini, immaginando chi di loro potesse aiutarli a ottenere una spesa più abbondante. La decisione finale è ricaduta su Nicolò.

“Da quando sono uscito dal Grande Fratello ho deciso di fare un digiuno di 16 ore” ha dichiarato Nicolò nella sua clip. I vip sono rimasti per un attimo spiazzati, ma l’ex concorrente ha poi precisato che si trattava di uno scherzo. In vista della finale ha scelto cibi sani per dare loro energia e farli arrivare all’ultima puntata nel migliore dei modi.