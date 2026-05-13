La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 ha inaugurato la fase decisiva della gara, tra performance molto diverse tra loro e una forte attenzione del pubblico europeo. Sul palco della Wiener Stadthalle si sono alternati artisti e stili musicali, definendo i primi equilibri verso la finale e accendendo la competizione già dalla prima serata.

Tra i protagonisti della serata anche Sal Da Vinci, che ha conquistato il pubblico con la sua esibizione.

Eurovision 2026: Sal Da Vinci conquista Vienna con la sua esibizione

Sal Da Vinci si è imposto come uno dei protagonisti assoluti della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, andata in scena alla Wiener Stadthalle.

Con il brano “Per sempre sì”, l’artista partenopeo ha saputo catturare l’attenzione del pubblico internazionale grazie a una prova vocale intensa e a una presenza scenica solida e convincente, trasformando la sua esibizione in uno dei momenti più incisivi della serata.

Le prove diffuse online avevano già generato grande attesa, ma il live ha superato le aspettative, confermando l’impatto dell’esibizione anche dal vivo.

In un’edizione caratterizzata da produzioni spettacolari, Sal Da Vinci ha puntato tutto su essenzialità e interpretazione, riuscendo a distinguersi e a riportare l’Italia al centro della scena.

Nel post-esibizione, intervistato da Elettra Lamborghini, ha dichiarato: “Sono accelerato, bella sensazione con questo pubblico caloroso“, aggiungendo poi: “Vorrei trovare il tempo per riposarmi, ma non è questo il momento… il cuore va a cento all’ora“.

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Eurovision 2026, prima semifinale: chi va in finale

La prima semifinale ha definito i dieci Paesi che accedono alla finale del 16 maggio, tra tensioni anche sul piano politico: alcune nazioni, tra cui Spagna, Irlanda, Islanda, Paesi Bassi e Slovenia, hanno scelto di non partecipare in segno di protesta contro la mancata esclusione di Israele. I Paesi qualificati sono: Grecia (Akylas – “Ferto”), Finlandia (Linda Lampenius e Pete Parkkonen – “Liekinheitin”), Belgio (Essyla – “Dancing on the ice”), Svezia (Felicia – “My System”), Moldavia (Satoshi – “Viva, Moldova!”), Israele (Noam Bettan – “Michelle”), Serbia (Lavina – “Kraj mene”), Croazia (Lelek – “Andromeda”), Lituania (Leon Ceccah – “Solo quiero mas”) e Polonia (Alicja – “Pray”).

Alla seconda semifinale, prevista per giovedì 14 maggio, prenderanno parte invece Bulgaria (Dara – “Bangaranga”), Azerbaijan (Jiva – “Just go”), Romania (Alexandra Căpitănescu – “Choke me”), Lussemburgo (Eva Marija – “Mother nature”), Repubblica Ceca (Daniel Zizka – “Crossroads”), Armenia (Simòn – “Paloma rumba”), Svizzera (Veronica Fusaro – “Alice”), Cipro (Antigoni – “Jalla”), Lettonia (Atvara – “Ēnā”), Danimarca (Søren Torpegaard Lund – “Før Vi Går Hjem”), Australia (Delta Goodrem – “Eclipse”), Ucraina (Leleka – “Ridnym”), Albania (Alis – “Nân”), Malta (Aidan – “Bella”) e Norvegia (Jonas Lovv – “Ya ya ya”).

Accanto ai qualificati delle semifinali, accedono di diritto alla finale anche i cosiddetti “Big Five” e il Paese ospitante: Italia con Sal Da Vinci e “Per sempre sì”, Germania con Sarah Engels e “Fire”, Regno Unito con Look Mum No Computer e “Eins, zwei, drei”, Francia con Monroe e “Regarde!” e Austria con Cosmò e “Tanzschein”.