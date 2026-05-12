La lite in diretta su La Volta Buona: accuse, repliche e tensioni

Durante la puntata de La Volta Buona andata in onda il 12 maggio 2026, l’artista noto come Pupo (Enzo Ghinazzi) ha intrecciato il racconto dei suoi cinquant’anni di carriera con affermazioni che hanno riportato alla luce una polemica lunga anni sul Festival di Sanremo. In studio, il clima è oscillato tra la celebrazione personale e la tensione generata da alcune allusioni sul risultato del Sanremo 2010, quando il vincitore fu Valerio Scanu.

Le parole di Pupo in merito al presunto ruolo di ospiti e alle modalità di voto hanno aperto un dibattito istantaneo che ha coinvolto anche Vladimir Luxuria e la conduttrice Caterina Balivo.

Il frammento centrale della polemica riguarda la ricostruzione del meccanismo di voto: Pupo ha suggerito che nelle fasi finali ci fu un cambiamento che favorì il cantante proveniente da Amici, citando in particolare la presenza di Maurizio Costanzo come elemento di influenza.

Questa ripresa di vecchie accuse — che lo stesso Pupo aveva già avanzato in passato — ha scatenato reazioni opposte nello studio e ha spinto lo stesso Valerio Scanu a rispondere pubblicamente, bollando le insinuazioni come false.

Il contesto della trasmissione e la dinamica della discussione

La puntata aveva una doppia anima: da un lato la celebrazione della carriera di Pupo, con ricordi familiari e momenti nostalgici; dall’altro la riaccensione di un confronto sul passato del Festival.

In quel contesto, Pupo ha detto che «se non ci fossero state delle votazioni particolari» il suo gruppo avrebbe vinto, sostenendo che in finale «furono annullati i voti precedenti» e che il cambio della modalità di voto favorì i giovani. Qui entra in gioco il concetto di televoto, inteso come il sistema pubblico di espressione del voto del pubblico da casa, e le accuse sul suo funzionamento sono state il fulcro della polemica.

Reazioni in studio: divisioni e difese

Subito dopo le parole di Pupo, Vladimir Luxuria ha preso posizione sostenendo che Valerio Scanu «ha vinto e non è un raccomandato», ribadendo l’idea che non si debba delegittimare un risultato conquistato. Al contrario, Caterina Balivo ha difeso il collega ospite, criticando il modo in cui l’osservazione è stata fatta: Balivo ha sottolineato che, se certi punti fossero stati sollevati, sarebbe stato più corretto farlo in presenza dell’interessato e non a posteriori, quando il diretto protagonista non era più nello studio. Il confronto tra le due opinioniste ha evidenziato come questioni di forma possano amplificare il dibattito sui contenuti.

La replica di Valerio Scanu e le accuse di disinformazione

La risposta di Valerio Scanu non si è fatta attendere: il cantante ha bollato come «bugie» le ricostruzioni offerte da Pupo, smentendo in particolare l’ipotesi che i telefoni fissi fossero esclusi e che la presenza di particolari ospiti avesse determinato il verdetto finale. Scanu ha citato anche elementi concreti, come la pratica dei call center affittati in passato, per contestare la narrazione semplificata delle dinamiche di voto. Inoltre ha ringraziato Luxuria per le parole a suo favore, pur ritenendo ingiustificabile che affermazioni non verificate vengano presentate come fatti in diretta nazionale.

Un vecchio trend di sospetti

Non si tratta della prima volta che Pupo solleva sospetti sul Sanremo 2010: negli anni passati ha avanzato ipotesi anche più forti, arrivando in altre occasioni a suggerire un coinvolgimento di vertici istituzionali. Tali dichiarazioni, ripetute nel tempo, hanno contribuito a trasformare una polemica musicale in una questione di reputazioni personali. La ricorrenza di queste esternazioni spinge a riflettere sul confine tra critica legittima al sistema di voto e attacchi rivolti alla dignità professionale di colleghi che hanno conseguito riconoscimenti pubblici.

Conclusioni e impatto sul dibattito pubblico

La vicenda esplosa nella puntata del 12 maggio 2026 de La Volta Buona mostra come gli opinionisti e gli artisti continuino a rivangare eventi del passato, trasformando un ricordo in un caso mediatico. Da un lato c’è chi invoca il diritto di spiegare il proprio punto di vista; dall’altro chi richiede rispetto per chi ha vinto e per figure non più tra noi. In questo scenario, la risposta ferma di Valerio Scanu e le divisioni tra Vladimir Luxuria e Caterina Balivo evidenziano che certe discussioni, quando alimentate in diretta, hanno il potere di riaccendere tensioni durature più che chiarire i fatti.