Decreto carburanti convertito in legge: cosa cambia per prezzi e aiuti

La trasformazione in legge del D.L. 33/2026 introduce obblighi di trasparenza, misure temporanee sulle accise e crediti d'imposta rivolti a trasporto e pesca

Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al cosiddetto decreto carburanti. Con il voto favorevole della Camera, avvenuto il 12 maggio 2026, il provvedimento è stato convertito in legge dopo l’approvazione del Senato e con 147 voti a favore e 79 contrari. La normativa, formalmente D.L. 33/2026, mette insieme interventi immediati e strumenti di sostegno mirati per affrontare le tensioni sui prezzi energetici.

Il testo legislativo combina obblighi di trasparenza, modifiche temporanee alla fiscalità sui carburanti e incentivi fiscali per comparti esposti all’aumento dei costi. Tra le finalità dichiarate figurano la tutela del consumatore finale, la prevenzione di speculazioni lungo la filiera e l’alleggerimento degli oneri per imprese che affrontano spese di esercizio particolarmente sensibili al prezzo dei carburanti.

Le misure di trasparenza e controllo

Una delle novità centrali è l’istituzione di un regime di trasparenza obbligatoria sui prezzi di vendita dei carburanti che sarà operativo per tre mesi dall’entrata in vigore della legge. Si tratta di adempimenti con comunicazioni giornaliere da parte degli operatori e del divieto di aumenti infragiornalieri che mira a rendere più chiara la dinamica commerciale al dettaglio.

Per garantire l’applicazione delle regole è previsto il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi con il supporto operativo della Guardia di Finanza, chiamati a monitorare l’intera filiera e a segnalare eventuali fenomeni di speculazione.

Sorveglianza e strumenti operativi

Il potenziamento dei controlli non è solo formale: il decreto affida compiti di vigilanza e di intervento tempestivo al Garante, con la possibilità di usare informazioni quotidiane per ricostruire le dinamiche dei listini. Questa scelta punta a ridurre gli spazi per pratiche scorrette e ad aumentare la trasparenza verso i consumatori, con l’obiettivo di rendere più leggibile il rapporto tra costo alla pompa e componenti di prezzo all’ingrosso.

Divieto di rincari infragiornalieri e scadenze

Tra le prescrizioni c’è il divieto di rincari nel corso della stessa giornata commerciale, misura pensata per limitare oscillazioni rapide che possano penalizzare gli utenti. Il periodo di applicazione temporanea di queste misure è collegato all’entrata in vigore del decreto: per tre mesi saranno attive le obbligazioni informative e i vincoli sui listini, salvo eventuali modifiche normative successive.

Riduzioni fiscali e aggiornamenti dei prezzi

Il pacchetto prevede inoltre una misura temporanea sulle accise: le aliquote applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL per autotrazione sono state ridotte per il periodo dal 19 marzo al 7 aprile 2026. In parallelo, per tenere conto delle forti oscillazioni dei prezzi, viene anticipato l’aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione: dal 19 marzo al 30 giugno 2026 tale valore sarà aggiornato su base mensile anziché trimestrale, considerando in particolare la componente legata al costo del gasolio.

Crediti d’imposta per trasporto e pesca

Il provvedimento introduce sostegni diretti ai settori più esposti. Le imprese dell’autotrasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia possono beneficiare di un credito d’imposta straordinario commisurato alla maggior spesa sostenuta per carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al costo di febbraio 2026, entro un limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2026. Il credito è utilizzabile tramite le procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate e presenta deroghe ad alcuni limiti ordinari di utilizzo.

Misure per la pesca

Analogamente, è previsto un credito d’imposta per le imprese della pesca pari al 20% della spesa carburante sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, con un tetto di 10 milioni di euro per il 2026. Questa agevolazione è pensata nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e sarà disciplinata nei dettagli da un decreto ministeriale che definirà criteri e modalità di attuazione.

Coperture finanziarie e disposizioni attuative

Per finanziare gli interventi il decreto incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) e indica le relative fonti di copertura, prevedendo riduzioni su programmi di spesa ministeriali e la possibilità di rimodulare le risorse tra programmi diversi. Le modalità operative per l’impostazione del credito d’imposta all’autotrasporto e per l’attuazione del sostegno alla pesca saranno definite da appositi decreti interministeriali e ministeriali, come previsto dal testo legislativo.

In sintesi, con la conversione in legge del D.L. 33/2026 il legislatore ha scelto un mix di strumenti di controllo, alleggerimenti fiscali temporanei e aiuti mirati per mitigare l’impatto degli aumenti dei prezzi dei carburanti su cittadini e imprese. Resta ora da seguire l’attuazione tecnica delle misure e l’operatività dei meccanismi di sostegno previsti.